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رغم الفوز بخماسية نظيفة

ميسي ضمن أسوأ لاعبي سان جيرمان ضد أجاكسيو

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ مساءً
ميسي ضمن أسوأ لاعبي سان جيرمان ضد أجاكسيو
المواطن - فريق التحرير

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حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على التقييم الأسوأ بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضد أجاكسيو.

فوز باريس سان جيرمان

ولعب سان جيرمان ضد أجاكسيو بالأمس، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ونجح الفريق الباريسي في الفوز بخماسية أهداف دون رد، فيما لم يُقدم ميسي المستوى المتوقع.

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وسجل أهداف باريس سان جيرمان ضد أجاكسيو، فابيان رويز، أشرف حكيمي ومحمد يوسف بالخطأ في مرماه، بجانب ثنائية للفرنسي كيليان مبابي، ليرفع الفريق رصيده إلى 81 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

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باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English

ميسي وحكيمي ضمن الأسوأ

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عن تقييمات اللاعبين في المباراة، ومنحت 3 من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان تقييمات منخفضة، وهم؛ ليونيل ميسي، أشرف حكيمي وهوجو إيكيتيكي بـ4 درجات لكل منهما.

أشرف حكيمي
حكيمي – المصدر @PSG_English

على الجانب الآخر، نال النجم كيليان مبابي على التقييم الأعلى بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بـ8 درجات، يليه الثنائي سيرجيو رامون وفابيان رويس، بعدما كل منهما على تقييم 7 درجات.

واقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان من التتويج بلقب الدوري الفرنسي الممتاز هذا الموسم، حيث إن الفارق بينه وبين لانس أقرب منافسيه 6 درجات، فيما تأكد هبوط أجاكسيو من هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.

باريس سان جيرمان ضد أجاكسيو
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English

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