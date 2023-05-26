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ميسي يحضر حفل توديع برشلونة لـ بوسكيتس وألبا

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
ميسي يحضر حفل توديع برشلونة لـ بوسكيتس وألبا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، سيحضر حفل توديع برشلونة لنجميه سيرخيو بوسكيتس وخوردي آلبا.

وقالت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية: إنه من المنتظر حضور النجم الأرجنتيني لملعب الكامب نو لحضور حفل التوديع مع دعوة شخصيات مختلفة من البيئة الكتالونية.

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موعد الحفل

وكشفت الصحيفة أن حفل التوديع سيقام يوم الخميس 1 يونيو المقبل وسيشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

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وكان النجم الأرجنتيني وجه رسالة إلى بوسكيتس وذلك بعد إعلان الأخير رحيله عن برشلونة.

وسبق للثنائي أن لعبا معًا في برشلونة لمدة وصلت إلى 13 سنة بداية من 2008 حتى عام 2021.

وقال ميسي للنجم الإسباني عبر حسابه في “الإنستجرام”: “أتمنى لك التوفيق فيما هو مقبل وفي مرحلتك الجديدة، شكرًا لك على كل لحظة قضيناها في الملعب بعضها كان جيد والآخر كان صعبًا”.

وأصبح نجم برشلونة قريبًا من اللعب في دوري روشن، الموسم المقبل، حيث ينتهي عقده مع البارشا يوم 30 يونيو المقبل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد، قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن رحيله يوم 10 مايو الجاري.

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