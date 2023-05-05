Icon

الملك سلمان يبعث رسالة خطية إلى رئيس كينيا Icon الصحة العالمية تعلن نهاية كورونا كحالة طوارئ Icon السجن عقوبة صرف أدوية تحتوي على مواد مخدرة Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحتوى Icon ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في أملج Icon سماع دوي انفجارات في محيط مطار الخرطوم Icon ضبط 5 مواطنين لتهريبهم وترويجهم المخدرات في حائل وعسير Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الملكية الفكرية Icon مؤرخ رياضي يكشف مفاجأة مدوية حول اختيارات أسماء لجنة توثيق بطولات الأندية Icon استعدادات أمنية ضخمة لتتويج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
النادي الفرنسي عاقب اللاعب بعد سفره بدون إذن النادي

ميسي يعتذر لـ باريس سان جيرمان بعد سفره إلى السعودية

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠١ مساءً
ميسي يعتذر لـ باريس سان جيرمان بعد سفره إلى السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالاعتذار لإدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد سفره إلى السعودية بدون الحصول على إذن إدارة النادي في الفترة الأخيرة.

وقال النجم الأرجنتيني في مقطع فيديو متداول: ” بداية أود أن اعتذر لزملائي ولإدارة النادي، كنت اعتقد أن اللاعبين سيحصلون على يوم إجازة إضافي بعد مباراة لوريان، ولهذا سافرت ولم أكن أستطع إلغاء الرحلة، لأنني سبق وأن حجزتها”.

قد يهمّك أيضاً
إطلاق 19 من غزال الريم بمحمية الملك سلمان الملكية

إطلاق 19 من غزال الريم بمحمية الملك سلمان الملكية

الاقتصاد الوطني يواصل مسيرته الصاعدة متسلحاً بعزيمة القيادة وإصرار الشعب

الاقتصاد الوطني يواصل مسيرته الصاعدة متسلحاً بعزيمة القيادة وإصرار الشعب

وأضاف النجم الأرجنتيني: “أعتذر مرة أخرى من الجميع، وأنا في انتظار قرار النادي”.

عرض مُغرٍ إلى ميسي

وفي وقت سابق، قال الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر”: إن الهلال عرض على النجم الأرجنتيني راتبًا سنويًّا مقداره 500 مليون دولار أمريكي للتعاقد معه.

وأضاف جاليتي أن ميسي أعطى وعدًا لإدارة الهلال بأنه في حال لم تكن هناك عروض أوروبية مغرية بالنسبة له فسوف ينضم إلى أزرق الرياض في صيف العام الحالي.

وكانت صحيفة Le Parisien الفرنسية والمقربة من باريس سان جيرمان قالت قبل أسبوع: إن مطالب اللاعب الأرجنتيني المالية الجديدة، جعلت إدارة باريس سان جيرمان تدخل في خلاف مع اللاعب، مما جعل الأخير يقرر عدم التجديد مع النادي العاصمي والرحيل عنه فور نهاية الموسم الحالي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة...

السعودية اليوم
لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة
السعودية اليوم

لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى...

السعودية اليوم
وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح السفارة
السعودية اليوم

وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح...

السعودية اليوم
لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال الألب
غرائب

لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال...

غرائب
وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 
آخر الاخبار

وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 

آخر الاخبار
ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي العهد
آخر الاخبار

ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي...

آخر الاخبار
وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها 1982 شخصاً من 17 جنسية
السعودية اليوم

وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها...

السعودية اليوم
أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ 15 عامًا
العالم

أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ...

العالم