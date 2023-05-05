ميسي يعتذر لـ باريس سان جيرمان بعد سفره إلى السعودية

توجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالاعتذار لإدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد سفره إلى السعودية بدون الحصول على إذن إدارة النادي في الفترة الأخيرة.

وقال النجم الأرجنتيني في مقطع فيديو متداول: ” بداية أود أن اعتذر لزملائي ولإدارة النادي، كنت اعتقد أن اللاعبين سيحصلون على يوم إجازة إضافي بعد مباراة لوريان، ولهذا سافرت ولم أكن أستطع إلغاء الرحلة، لأنني سبق وأن حجزتها”.

وأضاف النجم الأرجنتيني: “أعتذر مرة أخرى من الجميع، وأنا في انتظار قرار النادي”.

عرض مُغرٍ إلى ميسي

وفي وقت سابق، قال الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر”: إن الهلال عرض على النجم الأرجنتيني راتبًا سنويًّا مقداره 500 مليون دولار أمريكي للتعاقد معه.

وأضاف جاليتي أن ميسي أعطى وعدًا لإدارة الهلال بأنه في حال لم تكن هناك عروض أوروبية مغرية بالنسبة له فسوف ينضم إلى أزرق الرياض في صيف العام الحالي.

وكانت صحيفة Le Parisien الفرنسية والمقربة من باريس سان جيرمان قالت قبل أسبوع: إن مطالب اللاعب الأرجنتيني المالية الجديدة، جعلت إدارة باريس سان جيرمان تدخل في خلاف مع اللاعب، مما جعل الأخير يقرر عدم التجديد مع النادي العاصمي والرحيل عنه فور نهاية الموسم الحالي.