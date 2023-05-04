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بعد التعادل مع كريمونيزي

ميلان يتراجع للمركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٩ مساءً
ميلان يتراجع للمركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي
المواطن - فريق التحرير

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تراجع فريق ميلان في ترتيبه في جدول الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد التعادل مع نادي كريمونيزي أمس بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر الدوري.

وكان كريمونيزي تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب دافيد أوكيريكي في الدقيقة الـ77 ثم تعادل الروسونيري عبر اللاعب جونيور ميسياس في الدقيقة التسعين.

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وتراجع الروسونيري من المركز الرابع للمركز السادس في جدول الترتيب ليُصبح رصيده 58 نقطة.

نتائج مباريات أمس

وكانت مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإيطالي انطلقت أمس الأربعاء بفوز أتالانتا على سبيزيا بثلاثية مقابل هدفين وفاز يوفنتوس على ليتشي بهدفين لهدف، وفاز تورينو على سامبدوريا بهدفين دون رد، بينما تعادل فيورنتينا مع ساليرنيتانا بثلاثية لكل فريق، وتعادل ميلان مع كريمونيزي بهدف لكل فريق، وفاز لاتسيو على ساسولو بهدفين دون رد، بينما فاز إنتر ميلان على هيلاس فيرونا بسداسية دون رد، وتعادل مونزا مع روما بهدف لكل فريق.

فريق ميلان - الدوري الإيطالي

وتُختتم مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي اليوم الخميس بإقامة مباراتي بولونيا ضد إمبولي وأودينيزي ضد نابولي.

ويستعد الروسونيري لمواجهة جاره الإنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 مايو الجاري في الـ11 مساءً بتوقيت المملكة، حيث ستكون المباراة الأولى مباراة ميلان وتقام على ملعب السان سيرو.

أما مباراة العودة فسوف تقام على ملعب “جيوزيبي مياتزا” معقل إنتر ميلان يوم 16 مايو في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.

فريق ميلان - الدوري الإيطالي

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