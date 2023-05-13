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في الجولة الـ35 بالدوري الإيطالي

ميلان يسقط أمام سبيزيا بهدفين

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
ميلان يسقط أمام سبيزيا بهدفين
المواطن - فريق التحرير

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سقط الفريق الكروي الأول بنادي ميلان في فخ الخسارة، أمام مضيفه فريق سبيزيا بهدفين دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإيطالي.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني نجح فريق سبيزيا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب بريميسلاف فيسنيفكي بالدقيقة الـ75، ثم عزز اللاعب سلفاتور إسبوزيتو من تقدم سبيزيا بالهدف الثاني في الدقيقة الـ85.

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ويمر الروسونيري بفترة غير موفقة فنيًا، حيث خسر من جاره الإنتر مساء الأربعاء الماضي بثنائية دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ميلان يعاني

ويترقب الروسونيري بقيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، عودة نجمه البرتغالي رفائيل لياو، لمواجهة إنتر ميلان مساء الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان لياو صاحب الـ24 عامًا غاب عن مباراة الإنتر في الذهاب، بسبب الإصابة، مما أثر بالسلب على الأداء الهجومي لفريق ميلان.

وعانى لياو من إصابة في العضلات بالفخذ الأيمن بعد أن شارك في مباراة لاتسيو يوم السبت الماضي، وهي الإصابة التي أدت لغيابه عن مواجهة الإنتر.

وأصبح الإنتر قريبًا من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه على نادي ميلان بثنائية دون رد في ذهاب دور نصف النهائي.

وفي الشوط الأول، سجل البوسني إدين دجيكو الهدف الأول لـ إنتر في الدقيقة السابعة وسط خطأ دفاعي من لاعبي الروسونيري.

ميلان ضد سبيزيا

الإنتر يقترب

وعاد الإنتر بعدها ليضيف الهدف الثاني عبر النجم الأرميني هنريك ميختاريان في الدقيقة الـ11 مستغلًّا خطأ دفاعيًّا آخر من لاعبي الروسونيري.

وأصبح فريق الإنتر أول فريق في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يسجل هدفين خلال أول 11 دقيقة من الشوط الأول خارج أرضه.

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