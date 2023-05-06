ميلان يعود للمربع الذهبي بثنائية في لاتسيو

نجح فريق ميلان في تحقيق فوز مهم على حساب ضيفه لاتسيو بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

ثنائية لـ ميلان

ونجح الروسونيري في إحراز هدفين في الشوط الأول عبر كل من الجزائري إسماعيل بن ناصر والفرنسي ثيو هيرنانديز في الدقيقتين الـ18 والـ30.

وفي الشوط الثاني، حافظ الروسونيري على فوزه ليصل إلى النقطة رقم 61 صاعدًا من المركز السادس إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

مباريات الجولة الـ34

وتُختتم مباريات اليوم في افتتاح الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي بإقامة مباراتي ” إنتر ميلان ضد روما” و ” كريمونيزي ضد سبيزيا”.

وفي الغد، تُستكمل مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي حيث يلعب أتالانتا ضد يوفنتوس وتورينو ضد مونزا، ونابولي ضد فيورنتينا، وليتشي ضد هيلاس فيرونا”.

بينما تُختتم مباريات الجولة الـ34 بعد غد بإقامة مباريات ” إمبولي ضد ساليرنيتانا و أودينيزي ضد سامبدوريا، ساسولو ضد بولونيا”.

وكان فريق نابولي تُوج بالدوري الإيطالي موسم 2022/2023، أول أمس الخميس وذلك بعد تعادله مع نادي أودينيزي بهدف لكل فريق في الجولة الـ33، حيث سجل فريق أودينيزي، هدف التقدم عبر اللاعب ساندي لوفريتش في الدقيقة الـ13، ثم تعادل النيجيري فيكتور أوسيمين لنادي الجنوب الإيطالي في الدقيقة الـ53.