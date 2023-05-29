ميلان يقترب من ضم دايتشي كامادا

اقترب نادي ميلان الإيطالي، من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت، الياباني دايتشي كامادا لتدعيم صفوفه بالميركاتو الصيفي.

التفاوض مع دايتشي كامادا

وينتهي تعاقد دايتشي كامادا صاحب الـ26 عامًا، مع آينتراخت فرانكفورت الألماني بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما يسهل عملية التفاوض معه.

ولفت الصحافي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا، فابريزيو رومانو، إلى أن ميلان توصل لاتفاق شفهي مع دايتشي كامادا، مضيفًا: “رغم ذلك، فإن النادي لم يضمن الصفقة بنسبة 100%، إذ ينتظر حتى حصوله على توقيع اللاعب رسميًا”.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بين العروض الأوروبية التي وصلته، اختار كامادا الانتقال إلى صفوف ميلان والذي سيوقع معه حتى يونيو عام 2028”.

واختتم فابريزيو رومانو، حديثه بشأن الصفقة المرتقبة قائلًا: “نجم فرانكفورت سيخضع للفحوصات الطبية في النادي الإيطالي في غضون أسبوع، ما لم تحدث أي تغييرات في خطة الطرفين”.

وكان كامادا قد انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت في عام 2017، قادمًا من ساجان توسو الياباني، ولعب معارًا إلى ترويدن البلجيكي في موسم 2018\ 2019.

ميلان هذا الموسم

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في التأهل رسميًا إلى دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على نظيره يوفنتوس بهدف دون رد بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي الممتاز.