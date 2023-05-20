ميلان يُمطر شباك سامبدوريا بخماسية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي ميلان فوزًا كبيرًا على ضيفه سامبدوريا بخماسية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

وسجل الروسونيري 3 أهداف في الشوط الأول عبر البرتغالي رفائيل لياو والفرنسي أوليفيه جيرو هدفين بينما قلص اللاعب فابيو كوالياريلا الفارق لـ سامبدوريا بالهدف الوحيد في الدقيقة الـ20.

هاتريك لـ جيرو

وفي الشوط الثاني، سجل الروسونيري هدفين عبر كل من الإسباني إبراهيم دياز وجيرو في الدقيقتين الـ63 والـ68، ليكون الفرنسي جيرو أحرز 3 أهداف ” هاتريك” في المباراة التي فاز فيها الروسونيري ورفع رصيده إلى 64 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 18 نقطة في المركز الـ20 والأخير.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ36 غدًا الأحد بإقامة 4 مباريات وهم ” ليتشي ضد سبيزيا في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، تورينو ضد فيورنتينا في الرابعة عصرًا، نابولي ضد إنتر ميلان في السابعة مساءً، أودينيزي ضد لاتسيو في العاشرة إلا ربع مساءً”.

إقصاء أوروبي لـ ميلان

وكان الروسونيري ودع دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي على يد جاره إنتر ميلان الذي تأهل لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري الأبطال يوم 10 يونيو المقبل في مدينة إسطنبول التركية.