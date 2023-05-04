مُسنَّة تعبر عن مشاعرها بعد الوصول إلى السعودية من السودان

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عبرت مسنة عن مشاعرها بعد إجلائها من السودان والوصول إلى أرض المملكة، داعية إلى إصلاح الحال في السودان.
فيديو | مسنة تعبر عن مشاعرها بعد الوصول إلى أرض المملكة وتدعو بإصلاح الحال في السودان
#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/wS8lTbiMwh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2023
وقالت المسنة في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إنه على الرغم من الحرب هناك إلا أنه الإجلاء والوصول بأمان، مؤكدة أن الأوضاع في السودان خطيرة والمواطنون في منازلهم غير آمنين.
واستقبلت الفرق الأمنية وقوات حرس الحدود منذ قليل، رعايا سفينة الإجلاء الأمريكية بالورود والهدايا، بعد وصولهم إلى ميناء جدة الإسلامي قادمين من السودان.
فيديو | بالورود.. استقبال رعايا سفينة الإجلاء الأميركية في ميناء جدة الإسلامي قادمة من السودان
#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان #الإخبارية pic.twitter.com/UkV8nM419N
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2023
ووصلت سفينة أمريكية على متنها 222 من جنسيات متعددة إلى ميناء جدة الإسلامي، حيث تعد هذه السفينة الأمريكية الثانية التي تصل عبر ميناء جدة الإسلامي إلى المملكة.
وظهر بمقطع فيديو، فرق البحرية والمجندات السعوديات وهم يقدمون الورود للرعايا الذين تم إجلاؤهم مع بعض كلمات الدعم والترحيب.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في استقبال مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم من السودان إلى المملكة.
وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.