مُسن سعودي يتحدث الإنجليزية بطلاقة مع سائح

ظهر مسن سعودي يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة مع أحد السائحين في قرية الوحي الواقعة في محافظة حبونا بمنطقة نجران.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة، المسن سعيد آل شطفان اليامي يتحدث مع أحد السياح عن المنطقة، كما دعا المسن السائح لتناول وجبة العشاء معه في المنزل، إلا أن السائح اعتذر له، شاكرًا العرض الكريم من الرجل ومعتذرًا عن قبوله لأن لديه موعدًا في نجران ويريد مواصلة الطريق.

وأثار الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادوا بإجادة المسن للغة الإنجليزية، داعين لتكريمه لما يمثله من عنصر هام في الإرشاد السياحي، وعكس الصور الإيجابية للمنطقة لدى السياح.

المُسن المترجم يثير الإعجاب

أشاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالرجل الذي يتحدث الإنجليزية بشكل ممتاز، ويتحدث بها دون الوقوع في أخطاء أو تلعثم.

ونشر حساب عبر موقع التغريدات “تويتر” قائلًا: إكرام النفس هواها الله يطول بعمره، المترجم سعيد بن صالح في استقبال رحالة بنجران.

كما ظهر في فيديو آخر مع السائح نفسه، يشرح تفاصيل إحدى المناطق، وأهداه خنجرًا خاصًا كهدية تذكارية، وطلب منه أن يحتفظ به ليتذكره.