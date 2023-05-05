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في الجولة الـ33

نابولي بطلًا لـ الدوري الإيطالي بعد تعادله ضد أودينيزي

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ صباحاً
نابولي بطلًا لـ الدوري الإيطالي بعد تعادله ضد أودينيزي
المواطن - فريق التحرير

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تُوج فريق نابولي بلقب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023، وذلك بعد التعادل اليوم الخميس مع نادي أودينيزي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ33.

وكان فريق أودينيزي، سجل هدف التقدم عبر اللاعب ساندي لوفريتش في الدقيقة الـ13، ثم تعادل النيجيري فيكتور أوسيمين لنادي الجنوب الإيطالي في الدقيقة الـ53.

ثالث لقب لـ نابولي

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد فريق الجنوب 80 نقطة في المركز الأول ليفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه، بينما أصبح رصيد فريق أودينيزي 43 نقطة في المركز الـ12.

نابولي وأودينيزي - 2

وكانت مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإيطالي انطلقت أمس الأربعاء بفوز أتالانتا على سبيزيا بثلاثية مقابل هدفين وفاز يوفنتوس على ليتشي بهدفين لهدف، وفاز تورينو على سامبدوريا بهدفين دون رد، بينما تعادل فيورنتينا مع ساليرنيتانا بثلاثية لكل فريق، وتعادل ميلان مع كريمونيزي بهدف لكل فريق، وفاز لاتسيو على ساسولو بهدفين دون رد، بينما فاز إنتر ميلان على هيلاس فيرونا بسداسية دون رد، وتعادل مونزا مع روما بهدف لكل فريق.

واختُتمت مباريات الجولة الـ33 اليوم الخميس بفوز إمبولي على بولونيا بثلاثية لهدف وتعادل نابولي مع أودينيزي.

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