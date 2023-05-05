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نابولي والأرجنتين يُعيدان إنجاز مارادونا

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ مساءً
نابولي والأرجنتين يُعيدان إنجاز مارادونا
المواطن - فريق التحرير

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سجلت عودة نابولي ومنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم إلى منصات التتويج، مصادفة غريبة بطلها النجم الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

فوز نابولي بالدوري الإيطالي

وتعادل نابولي ضد أودينيزي بالأمس، ليرفع رصيده إلى 80 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليحسم اللقب رسميًا قبل 5 جولات على النهاية، حيث يصل الفارق مع لاتسيو الوصيف إلى 16 نقطة.

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وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الأنظار في الموسم الرياضي الحالي، حيث إنه الأقوى هجوميًا في الدوري الإيطالي برصيد 69 هدفًا، كما أنه الأقل استقبالًا للأهداف، بعدما اهتزت شباكه 23 مرة.

نابولي
لاعبو نابولي – المصدر @sscnapoli

عودة الألقاب بعد عهد مارادونا

ويُعد لقب الدوري الإيطالي هو الأول لفريق نابولي منذ الفوز به تحت قيادة الأسطورة مارادونا في عام 1990، لتكون العودة إلى منصات التتويج بعد رحيله وإطلاق اسمه على ملعب النادي في الموسم الحالي.

دييغو أرماندو مارادونا
النجم الأرجنتيني

وجاء فوز نابولي باللقب بعد غياب، وعقب أشهر قليلة من تتويج منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بكأس العالم 2022 للمرة الأولى بعد عهد مارادونا، حيث يعود فوزه الأخير بالمونديال إلى عام 1986.

منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم 2022
جانب من تتويج الأرجنتين – المصدر @fifaworldcup_ar

وحمل فوز الثنائي مفارقة غريبة، حيث إن منتخب الأرجنتين عندما تُوج بلقب المونديال بقيادة نجمه مارادونا في 1986، نجح نابولي في التتويج بلقب الدوري الإيطالي في العام التالي أيضًا، وكان يلعب في صفوفه النجم الراحل.

نابولي
جانب من احتفالات لاعبي نابولي – المصدر @en_sscnapoli

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