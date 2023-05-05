نابولي والأرجنتين يُعيدان إنجاز مارادونا

سجلت عودة نابولي ومنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم إلى منصات التتويج، مصادفة غريبة بطلها النجم الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

فوز نابولي بالدوري الإيطالي

وتعادل نابولي ضد أودينيزي بالأمس، ليرفع رصيده إلى 80 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليحسم اللقب رسميًا قبل 5 جولات على النهاية، حيث يصل الفارق مع لاتسيو الوصيف إلى 16 نقطة.

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الأنظار في الموسم الرياضي الحالي، حيث إنه الأقوى هجوميًا في الدوري الإيطالي برصيد 69 هدفًا، كما أنه الأقل استقبالًا للأهداف، بعدما اهتزت شباكه 23 مرة.

عودة الألقاب بعد عهد مارادونا

ويُعد لقب الدوري الإيطالي هو الأول لفريق نابولي منذ الفوز به تحت قيادة الأسطورة مارادونا في عام 1990، لتكون العودة إلى منصات التتويج بعد رحيله وإطلاق اسمه على ملعب النادي في الموسم الحالي.

وجاء فوز نابولي باللقب بعد غياب، وعقب أشهر قليلة من تتويج منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بكأس العالم 2022 للمرة الأولى بعد عهد مارادونا، حيث يعود فوزه الأخير بالمونديال إلى عام 1986.

وحمل فوز الثنائي مفارقة غريبة، حيث إن منتخب الأرجنتين عندما تُوج بلقب المونديال بقيادة نجمه مارادونا في 1986، نجح نابولي في التتويج بلقب الدوري الإيطالي في العام التالي أيضًا، وكان يلعب في صفوفه النجم الراحل.