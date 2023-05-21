نابولي يُمطر شباك إنتر ميلان بثلاثية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي نابولي فوزًا عريضًا على ضيفه إنتر ميلان بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقدم فريق الجنوب الإيطالي بالهدف الأول عبر اللاعب أنجويسا في الدقيقة الـ68 ثم تعادل البلجيكي روميلو لوكاكو للإنتر في الدقيقة الـ83.

نابولي ضد الإنتر

ونجح بعدها فريق الجنوب الإيطالي في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ85 عبر اللاعب جيوفاني دي لورينزو.

ثم في الدقيقة الـ90، سجل اللاعب جيانلوكا جايتانو الهدف الثالث لـ فريق الجنوب، ليصبح رصيد فريق الجنوب الإيطالي بعد الفوز 86 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد الإنتر عند 66 نقطة في المركز الثالث.