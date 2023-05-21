نابولي يُمطر شباك إنتر ميلان بثلاثية تعليم الرياض يخصص الإذاعة الصباحية عن الرحلة التاريخية للفضاء 15 ذي القعدة آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة فوز ثمين لـ فالنسيا ضد الريال ريانة وعلي القرني يصعدان مركبة دراغون ولقطات مباشرة من قلب الحدث أمطار عسير تتواصل والبَرَد يزداد كثافة هدف يطلق برنامج تأهيل المرشدين المهنيين بالشراكة مع جامعة الملك سعود افتتاح مركز للأسنان في حفر الباطن يضم 10 عيادات منتصف الليل موعد انطلاق رحلة السعودية نحو الفضاء لقطات من تتويج مانشستر سيتي بـ الدوري الإنجليزي
حقق الفريق الكروي الأول بنادي نابولي فوزًا عريضًا على ضيفه إنتر ميلان بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإيطالي.
وتقدم فريق الجنوب الإيطالي بالهدف الأول عبر اللاعب أنجويسا في الدقيقة الـ68 ثم تعادل البلجيكي روميلو لوكاكو للإنتر في الدقيقة الـ83.
ونجح بعدها فريق الجنوب الإيطالي في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ85 عبر اللاعب جيوفاني دي لورينزو.
ثم في الدقيقة الـ90، سجل اللاعب جيانلوكا جايتانو الهدف الثالث لـ فريق الجنوب، ليصبح رصيد فريق الجنوب الإيطالي بعد الفوز 86 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد الإنتر عند 66 نقطة في المركز الثالث.
نابولي يفوز على إنتر 3-1 في قمة مثيرة
شاهد أهداف المباراة#الدوري_الإيطالي #نابولي_إنتر pic.twitter.com/QE6S7VQGHN
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 21, 2023