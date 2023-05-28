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بعد الفوز بدوري روشن

نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ مساءً
نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو؛ أكثر من رقم مميز في تاريخه، بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي.

الاتحاد يتوج باللقب

ولعب الاتحاد ضد الفيحاء بالأمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، وفاز العميد بثلاثة أهداف دون رد، ليتوج باللقب رسميًا.

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ورفع نادي الاتحاد رصيده إلى 69 نقطة، منفردًا بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الوصيف؛ الذي تعثر بتعادل إيجابي أمام الاتفاق بنتيجة 1\1.

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الاتحاد في دوري روشن
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

أرقام مميزة لنادي الاتحاد

وفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الشراكة مع أندية الشباب، الفتح والأهلي، بعد تحقيقه لقب الدوري الثاني في عهد المحترفين، حيث سبق وحصد البطولة في موسم 2008\ 2009.

وأصبح الاتحاد ثالث أكثر ناد ينجح في التتويج بلقب الدوري السعودي في عهد المحترفين الذي انطلق موسم 2008\ 2009، بعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 7 مرات، والنصر 3 مرات.

نادي الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @SPL

وعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، رقم النصر في عدد ألقاب الدوري بجميع المسميات، منذ الدوري التصنيفي الذي توج به العالمي في موسم 1974\ 1975، برصيد 9 ألقاب لكل منهما.

وحقق الاتحاد اللقب 9 مرات بالنسخة الحالية، حيث توج بالدوري المشترك عام 1982، وفي 1997 بنظام المربع الذهبي، قبل أن يتوج به بالنظام ذاته 3 مرات متتالية في 1999، 2000 و2001، وفاز في 2003 و2007 قبل دوري المحترفين.

نادي الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @SPL

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