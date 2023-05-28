نادي الهلال يُنهي عقدة ملعب أبها

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بريقه بدوري روشن السعودي، وخطف الأنظار خلال مواجهة أبها، ليُحقق أكثر من رقم مميز.

الفوز ضد أبها

ولعب الهلال ضد أبها بالأمس على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق الزعيم للفوز بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 56 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد أبها عند 33 نقطة في المركز الـ11.

أرقام مميزة لنادي الهلال

وحقق الهلال مكاسب عديدة، حيث إنه نجح في فك عقدة أبها على ملعبه في المحالة، بعد تعادله بنتيجة 1\1 في آخر موسمين، كما أنه نجح في تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا أمام زعيم الجنوب للمرة الأولى منذ 3 مواسم.

وتُعتبر هذه الثلاثية هي النتيجة الأكبر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في ملعب أبها، كما وصل عدد انتصاراته إجمالًا في الدوري السعودي للمحترفين إلى 7، مقابل تعادلين وخسارة مرة واحدة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في استعادة المركز الثالث من الشباب، بعد 5 شهور، ليتجاوزه بفارق 3 نقاط، وأصبح بحاجة لتحقيق الفوز أو التعادل في مباراته الأخيرة، ليضمن إنهاء دوري روشن السعودي في هذا المركز.