Icon

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني جهود حل الأزمة السودانية Icon السعودية ترخص لأول منطقة اقتصادية خاصة باستثمارات الحوسبة السحابية Icon الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد Icon وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف” Icon الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين Icon ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان Icon أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث Icon القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية Icon تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

نادي الهلال يُنهي عقدة ملعب أبها

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ مساءً
نادي الهلال يُنهي عقدة ملعب أبها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بريقه بدوري روشن السعودي، وخطف الأنظار خلال مواجهة أبها، ليُحقق أكثر من رقم مميز.

الفوز ضد أبها

ولعب الهلال ضد أبها بالأمس على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق الزعيم للفوز بثلاثة أهداف دون رد.

قد يهمّك أيضاً
تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً

تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً

النصر يتأخر أمام الاتفاق بهدف في الشوط الأول

النصر يتأخر أمام الاتفاق بهدف في الشوط الأول

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 56 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد أبها عند 33 نقطة في المركز الـ11.

قد يهمّك أيضاً
الهيئة الملكية في العلا تعلن عن 24 وظيفة شاغرة

الهيئة الملكية في العلا تعلن عن 24 وظيفة شاغرة

جماهير الهلال تطلب التعاقد مع خالد الغنام

جماهير الهلال تطلب التعاقد مع خالد الغنام

أبها ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

أرقام مميزة لنادي الهلال

وحقق الهلال مكاسب عديدة، حيث إنه نجح في فك عقدة أبها على ملعبه في المحالة، بعد تعادله بنتيجة 1\1 في آخر موسمين، كما أنه نجح في تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا أمام زعيم الجنوب للمرة الأولى منذ 3 مواسم.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وتُعتبر هذه الثلاثية هي النتيجة الأكبر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في ملعب أبها، كما وصل عدد انتصاراته إجمالًا في الدوري السعودي للمحترفين إلى 7، مقابل تعادلين وخسارة مرة واحدة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في استعادة المركز الثالث من الشباب، بعد 5 شهور، ليتجاوزه بفارق 3 نقاط، وأصبح بحاجة لتحقيق الفوز أو التعادل في مباراته الأخيرة، ليضمن إنهاء دوري روشن السعودي في هذا المركز.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة