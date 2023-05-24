نادي برشلونة يُهدر إنجازًا تاريخيًا

أضاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز، فرصة تحقيق إنجاز تاريخي في الدوري الإسباني الممتاز.

خسارة نادي برشلونة

ولعب برشلونة ضد بلد الوليد بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بخسارة الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عند 85 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما وصل رصيد بلد الوليد إلى 38 نقطة في المركز الـ17.

ضياع إنجاز تاريخي

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هزيمتين متتاليتين أمام ريال سوسيداد وبلد الوليد، واهتزت شباكه 5 مرات، الأمر الذي أضاع إنجازًا تاريخيًا.

واهتزت شباك برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم حتى الآن 18 مرة، وبالتالي لن يتمكن من الانفراد بالرقم القياسي لأقوى خط دفاع في تاريخ الليغا، والمسجل باسم فريقي ديبورتيفو لاكورونيا وأتلتيكو مدريد برصيد 18 هدفًا.

العودة للانتصارات

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة للعودة إلى الانتصارات، والفوز على سيلتا فيغو في الجولة الأخير التي ستُقام على ملعب “بالايدوس”.

ويأمل تشافي حصد نقاط مباراة سيلتا فيغو، من أجل تحقيق الانتصار رقم 14 خارج أرضه، ومعادلة الرقم القياسي الذي حققه 3 مدربين سابقين، وهم؛ بيب غوارديولا، تيتو فيلانوفا ولويس إنريكي.