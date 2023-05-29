نايف الراجحي الاستثمارية وتطوير مصر يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

وقعت مجموعة نایف الراجحي الاستثماریة – الرائدة في التطوير العقاري والاستثمار في أسواق المال والشراكات والاستحواذات – عقد شراكة استراتیجیة مع شركة تطوير مصر- إحدى الشركات العقارية الرائدة في مصر- بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، والوكيل المساعد للقطاعات الخدمية بوكالة تطوير الاستثمارات بوزارة الاستثمار عمار محمدنور الطف، وعدد من مسؤولي الشركتين وبعض من ممثلي المؤسسات الإعلامية الكبرى من مصر والسعودية.

شراكة عقارية

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء شراكة مشتركة في مجال التشیید والبناء والاستثمار العقاري، لتطوير المشاريع العمرانية المتكاملة والمنتجعات السیاحیة بمعاییر عالمیة في المملكة، وذلك بھدف تحقیق قیمة مضافة للسوق العقاري السعودي من خلال خبرات كلا من الكیانین، وذلك بھدف المساھمة في تحقیق رؤية المملكة 2030.

وقد تم توقيع عقد الشراكة في العاصمة الرياض، في فندق فيرمونت رملة للشقق الفندقية وھو إحدى مشروعات مجموعة نایف الراجحي الاستثمارية. وقام بالتوقيع على العقد كلًا من السید نایف صالح الراجحي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة نایف الراجحي الاستثمارية والدكتور أحمد شلبي شريك مؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر.

وتسعى ھذه الشراكة لتحقیق التعاون وتبادل الخبرات بین الشركتین في المجال العقاري، وتماشیًا مع رؤیة الشركتین الاستراتیجیة لتحقیق التنمیة العمرانیة المتكاملة التي تشمل تطویر مشروعات تقدم جودة حیاة متميزة مع تقدیم الخدمات المختلفة من تشغيل وإدارة المجتمعات بما یضمن خلق قیمة مضافة لقاطني ورواد المشروعات والمناطق المجاورة. وتتمثل ھذه الشراكة في دعم عملية التطوير العقاري والعمل على إنشاء المشاريع السكنية والتجارية والإدارية والتعليمة والترفيهية والفندقية، وتقديم الدعم لترويج الاستثمار داخل المملكة في المرحلة الحالیة وداخل مصر في مراحل لاحقة.

تحقيق مستهدفات الرؤية

وتعليقًا على ھذه الشراكة، قال السید نایف صالح الراجحي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة نایف الراجحي الاستثماریة: “سعداء بعقد الشراكة الاستراتیجیة مع شركة تطویر مصر، والتي تعد من الشركات الرائدة في المجال، وأننا من خلال خبرتنا الطویلة في الاستثمار وتطوير العقار سندفع بالشراكات الاستراتيجية نحو آفاق أوسع، ضمن مستهدفات رؤیة المملكة 2030 فيما یتعلق بالقطاعات الحیویة الداعمة للاقتصاد الوطني ومنھا قطاع العقار الذي بات یشهد نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة”.

وأوضح الراجحي بأن قطاع العقار في السعودیة یحظى بدعم قوي یتمثل في باقة من التسھیلات الإدارية والاستثمارية لجذب الاستثمارات على المستوى المحلي والدولي، كما یوفر السوق السعودي مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار في قطاع العقارات.

خطوة أولى للتوسع

من جانبه صرح الدكتور أحمد شلبي، شریك مؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطویر مصر: “إن الشراكة الاستراتیجیة مع مجموعة نایف الراجحي الاستثماریة، خطوة أولى في مسیرة الشركة نحو التوسع في الأسواق الإقليمية لتكرار تجربتها المميزة في التطوير العمراني في مصر، واختارت الشركة البدء بالسعودية في ظل ما تشهده المملكة حاليًا من طفرة اقتصادیة وعمرانية وبالإضافة الي ما تقدمه من حوافز مشجعة للاستثمار. وحرصت شركة تطویر مصر على إقامة شراكة مع نایف الراجحي الاستثماریة، لتمیز الشركة السعودیة بخبرة كبیرة في قطاعات استثمارية متنوعة من بینها القطاع العقاري مما یسھم في تحقیق إضافة للمشروعات المشتركة بینهما في السعودیة ثم مصر في مراحل لاحقة، وذلك من خلال تبادل الخبرات للتعرف على الاتجاھات العقاریة في البلدین لتقدیم منتجات عقاریة تلبي احتياجات العملاء.”

وبالإعلان عن ھذه الشراكة تعزز مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، استثماراتها المتنوعة وتؤكد قدرتها على جذب شركات متميزة للاستثمار في سوق العقار السعودي ضمن شراكات مدروسة كما وتؤكد نجاح شركة تطویر في تحقیق واحدة من أھم أھدافها الاستراتیجیة وهي التوسع الإقليمي وتعظيم العائد لمستثمريها وعملائها وجمیع شركائها. وتأتي ھذه الخطوة بعد النجاحات التي حققتها الشركة منذ إنشائها عام 2014، حیث أطلقت ستة مشروعات متكاملة ومستدامة وذكية وسعیدة في جمیع المناطق الاستراتیجیة في مصر، وقامت بتسلیم وتشغیل وإدارة مشروعین رائدين ونجحت في خلق جودة حیاة متميزة بشهادة قاطنيها وزائريها، كما تعتزم تسليم وتشغیل مشروعین آخرین قبل نھایة العام الجاري.