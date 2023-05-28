نتائج الجولة الـ38 والأخيرة في الدوري الإنجليزي

اختُتمت اليوم الأحد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023، وذلك بإقامة 10 مباريات في الجولة الـ38 والأخيرة.

نتائج مباريات اليوم

وجاءت النتائج كالتالي: “آرسنال هزم وولفرهامبتون بخماسية دون رد، وفاز أستون فيلا على برايتون بثنائية لهدف، وتعادل تشيلسي مع نيوكاسل بهدف لكل فريق، بينما فاز إيفرتون على بورنموث بهدف دون رد، أما توتنهام هوتسبير ففاز على ليدز يونايتد برباعية لهدف، وفاز مانشستر يونايتد على فولهام بثنائية لهدف.

أما ليفربول فتعادل مع ساوثهامبتون برباعية لكل فريق، وفاز ليستر سيتي على وست هام يونايتد بثنائية لهدف، وفاز برينتفورد على مانشستر سيتي بهدف دون رد.

الهابطون عن الدوري الإنجليزي

وبعد ختام مباريات البريميرليغ، تأكد هبوط كل من ليستر سيتي وليدز يونايتد وساوثهامبتون.