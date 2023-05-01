نجاة المدّعي العام البلغاري من محاولة اغتيال

كشفت السلطات عن نجاة المدّعي العام في بلغاريا، اليوم الاثنين، من “محاولة اغتيال” بتفجير عبوة ناسفة لدى مرور موكبه.

محاولة اغتيال

وأضاف مساعده بوريسلاف سارافوف للصحافيين، أنّ المدعي العام إيفان غيشيف “كان هدفًا لمحاولة اغتيال.. لم يكن الأمر مجرّد ترهيب”.

وأفادت السلطات، بأنّ موكب المدّعي العام كان متّجهًا إلى صوفيا حين انفجرت قنبلة على قارعة الطريق عند الساعة 11:30 (8:30 ت ج).

مادة تي إن تي

وتابع سارافوف أنّ “القنبلة لم تكن مكوّنة من مادة تي إن تي فحسب (حوالي 3 كجم) بل كانت تحتوي أيضًا على شظايا”. وتابع: “كان اعتداء حضّره محترفون، ومن الواضح أنه تم تنفيذه بشكل جيد جدًّا”.

وشدد على أنّ غيشيف وعائلته الذين كانوا يتنقلون في سيارات مصفّحة نجوا “بمصادفة القدر”.