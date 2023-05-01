Icon

القبض على شخصين روجا الحشيش في القطيف Icon وصول 41 مواطنًا و171 شخصًا من رعايا الدول من السودان إلى السعودية Icon أسرة آل خفير تحتفل بزواج نواف في جدة Icon 11 مخالفًا حاولوا تهريب القات بـ عسير فسقطوا في قبضة الأمن Icon تركيا: زعيم داعش فجر نفسه بحزام ناسف Icon فصل 42 طالبًا من جامعة أردنية بسبب مشاجرة جماعية Icon حل مجلس الأمة الكويتي بمرسوم أميري Icon 16 بندًا في البيان الختامي لمجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا Icon مشروع البحر الأحمر يطلق شركة أكون للمغامرات الرياضية Icon ارتفاع عدد رعايا الإجلاء السعودي من السودان إلى 5409 أشخاص Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
عبوة بها مادة تي إن تي وشظايا

نجاة المدّعي العام البلغاري من محاولة اغتيال

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
نجاة المدّعي العام البلغاري من محاولة اغتيال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت السلطات عن نجاة المدّعي العام في بلغاريا، اليوم الاثنين، من “محاولة اغتيال” بتفجير عبوة ناسفة لدى مرور موكبه.

محاولة اغتيال

وأضاف مساعده بوريسلاف سارافوف للصحافيين، أنّ المدعي العام إيفان غيشيف “كان هدفًا لمحاولة اغتيال.. لم يكن الأمر مجرّد ترهيب”.

قد يهمّك أيضاً
استمرار أمطار الباحة ونجران حتى المساء

استمرار أمطار الباحة ونجران حتى المساء

زمن سطوة مواقع التواصل الحديثة على عقول الكثير من الناس

زمن سطوة مواقع التواصل الحديثة على عقول الكثير من الناس

وأفادت السلطات، بأنّ موكب المدّعي العام كان متّجهًا إلى صوفيا حين انفجرت قنبلة على قارعة الطريق عند الساعة 11:30 (8:30 ت ج).

مادة تي إن تي

وتابع سارافوف أنّ “القنبلة لم تكن مكوّنة من مادة تي إن تي فحسب (حوالي 3 كجم) بل كانت تحتوي أيضًا على شظايا”. وتابع: “كان اعتداء حضّره محترفون، ومن الواضح أنه تم تنفيذه بشكل جيد جدًّا”.

وشدد على أنّ غيشيف وعائلته الذين كانوا يتنقلون في سيارات مصفّحة نجوا “بمصادفة القدر”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الوطنية للإسكان وشركاؤها يساهمون بـ 160 مليون ريال في اكتتاب جود الخيري
السعودية اليوم

الوطنية للإسكان وشركاؤها يساهمون بـ 160 مليون...

السعودية اليوم
وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة الملك الرياض قادمين من السودان
السعودية اليوم

وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة...

السعودية اليوم
عبدالعزيز بن سعود ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي الداخلية بنجاح خطط موسم العمرة
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سعود ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي...

السعودية اليوم
رصد هلال العيد يزين سماء السعودية اليوم
السعودية اليوم

رصد هلال العيد يزين سماء السعودية اليوم

السعودية اليوم
وفاة الشيخ عبدالله كامل في أمريكا
السعودية اليوم

وفاة الشيخ عبدالله كامل في أمريكا

السعودية اليوم
سبحات الكهرمان والعقيق والفيروز هدايا محببة بالأعياد
السعودية اليوم

سبحات الكهرمان والعقيق والفيروز هدايا محببة بالأعياد

السعودية اليوم
الحل الأرخص لانهيار بطارية آيفون مع الوقت
تكنولوجيا

الحل الأرخص لانهيار بطارية آيفون مع الوقت

تكنولوجيا
“التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي
السوق

“التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي

السوق