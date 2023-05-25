نجاح تعويم سفينة جنحت بالمجرى الملاحي لقناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس نجاح عملية تعويم سفينة جنحت بالمجرى الملاحي صباح اليوم.

وأوضح وكيل الشحن (لِيث إيجينسيز)، أن سفينة جنحت في قناة السويس في مصر “تاركة وراءها” 4 سفن على الأقل.

نجاح تعويم السفينة

وأوضحت الشركة أن زوارق القطر نجحت في إعادة تعويم السفينة المسماة شين هاي تونغ 23.

وأضافت لِيث إيجينسيز: “جنحت شين هايتونغ 23 في قناة السويس عند الكيلومتر 159/الساعة 04:00″، مضيفة أنها “تركت وراءها أربع سفن من القافلة المبكرة بالإضافة إلى المجموعة العادية التي كان من المقرر أن تدخل قناة السويس في حوالي الساعة 06:00”.

وأفادت بيانات مارين ترافيك لتتبع سفينة ورفينيتيف أن السفينة، التي ترفع علم هونغ كونغ، كانت غير قادرة على الحركة بالقرب من الطرف الجنوبي للقناة، ومتوقفة بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة.