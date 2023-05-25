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نجاح تعويم سفينة جنحت بالمجرى الملاحي لقناة السويس

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ صباحاً
نجاح تعويم سفينة جنحت بالمجرى الملاحي لقناة السويس
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة قناة السويس نجاح عملية تعويم سفينة جنحت بالمجرى الملاحي صباح اليوم.

وأوضح وكيل الشحن (لِيث إيجينسيز)، أن سفينة جنحت في قناة السويس في مصر “تاركة وراءها” 4 سفن على الأقل.

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نجاح تعويم السفينة

وأوضحت الشركة أن زوارق القطر نجحت في إعادة تعويم السفينة المسماة شين هاي تونغ 23.

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وأضافت لِيث إيجينسيز: “جنحت شين هايتونغ 23 في قناة السويس عند الكيلومتر 159/الساعة 04:00″، مضيفة أنها “تركت وراءها أربع سفن من القافلة المبكرة بالإضافة إلى المجموعة العادية التي كان من المقرر أن تدخل قناة السويس في حوالي الساعة 06:00”.

وأفادت بيانات مارين ترافيك لتتبع سفينة ورفينيتيف أن السفينة، التي ترفع علم هونغ كونغ، كانت غير قادرة على الحركة بالقرب من الطرف الجنوبي للقناة، ومتوقفة بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة.

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