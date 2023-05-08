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أوراوا تُوج باللقب على حساب الأزرق

نجل رامون دياز بعد خسارة أبطال آسيا: الأمر مؤلم ولكننا سنحاول

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
نجل رامون دياز بعد خسارة أبطال آسيا: الأمر مؤلم ولكننا سنحاول
المواطن - فريق التحرير

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وجه الأرجنتيني إيميليانو رامون دياز، نجل مدرب الهلال، رسالة إلى جماهير الأزرق، وذلك بعد خسارة نهائي دوري أبطال آسيا أمس السبت، ضد فريق أوراوا الياباني.

تعليق نجل رامون دياز

وقال إيميليانو عبر حسابه في “تويتر”: “من الصعب إيجاد كلمات لشرح ما حدث فالأمر مؤلم، ولشرح ما أشعر به، لقد حلمت بهذا اليوم منذ 7 سنوات، ولكن الرياضة دائمًا هكذا، لا تعطي كل ما تريد”.

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وأضاف إيميليانو: “سأستمر في المحاولة حتى يومي الأخير، وأعلم أنه في يوم ما الله سيعطيني ما أريد، أحبكم جماهير الأزرق من كل قلبي”.

يذكر أن أوراوا كان انتصر على الهلال بنتيجة هدفين لهدف في مجموع المباراتين، ليفوز الفريق الياباني بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

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