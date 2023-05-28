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حقق لقب الدوري بعد غياب 14 عامًا

نجما الهلال والنصر السابقان: الاتحاد يستاهل التتويج

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
نجما الهلال والنصر السابقان: الاتحاد يستاهل التتويج
المواطن - فريق التحرير

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علق كل من سامي الجابر وفهد الهريفي نجمي الهلال والنصر السابقين على تتويج نادي الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/ 2023.

وقال سامي الجابر عبر حسابه في “تويتر”: “مبروك لـ الاتحاد وجماهيره تحقيق بطولة دوري روشن لقب مستحق، مبروك للرئيس أنمار الحائلي والأخ أحمد كعكي عملوا وصبروا ونالوا، عودة العميد ستجعل المنافسة في قادم المواسم أكثر إثارة”.

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أما فهد الهريفي نجم النصر السابق فقال: “ألف مبروك يا عميد، تستاهلون بطولة الدوري بعد غياب طويل، يستحق جمهور هذا النادي الفرحة الكبيرة، هارد لك للنصر وجمهوره العاشق”.

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وفي سياق آخر، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو؛ أكثر من رقم مميز في تاريخه، بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي.

ولعب الاتحاد ضد الفيحاء بالأمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، وفاز العميد بثلاثة أهداف دون رد، ليتوج باللقب رسميًّا.

ورفع العميد رصيده إلى 69 نقطة، منفردًا بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الوصيف؛ الذي تعثر بتعادل إيجابي أمام الاتفاق بنتيجة 1/ 1.

إنجاز مميز لـ الاتحاد

وفض الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، الشراكة مع أندية الشباب، الفتح والأهلي، بعد تحقيقه لقب الدوري الثاني في عهد المحترفين، حيث سبق وحصد البطولة في موسم 2008/ 2009.

وأصبح العميد ثالث أكثر ناد ينجح في التتويج بلقب الدوري السعودي في عهد المحترفين الذي انطلق موسم 2008/ 2009، بعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 7 مرات، والنصر 3 مرات.

نادي الاتحاد

وعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، رقم النصر في عدد ألقاب الدوري بجميع المسميات، منذ الدوري التصنيفي الذي توج به العالمي في موسم 1974/ 1975، برصيد 9 ألقاب لكل منهما.

وحقق الاتحاد اللقب 9 مرات بالنسخة الحالية، حيث توج بالدوري المشترك عام 1982، وفي 1997 بنظام المربع الذهبي، قبل أن يتوج به بالنظام ذاته 3 مرات متتالية في 1999، 2000 و2001، وفاز في 2003 و2007 قبل دوري المحترفين.

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