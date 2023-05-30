نجم إنتر ميلان على رادار الهلال

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يفكر نادي الهلال في التعاقد مع البوسني إدين دجيكو نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفاد موقع Foot Mercato أن أزرق الرياض مهتم بالتعاقد مع دجيكو لمدة موسمين حيث يرغب في إتمام التعاقد بعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي والإنتر.
جدير بالذكر أن دجيكو انضم لفريق الإنتر في عام 2021 قادمًا من نادي روما الإيطالي، كما سبق له اللعب لأندية فولفسبورغ الألماني ومانشستر سيتي.
وحقق دجيكو مع نادي إنتر ميلان 4 ألقاب وهم “: كأس إيطاليا مرتين، كأس السوبر الإيطالي مرتين”.
وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية عن اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من الانضمام لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت التقارير، أن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني وافق على عرض الهلال المقدر بـ مليار و 200 مليون يورو، حيث سيتقاضى النجم الأرجنتيني 600 مليون يورو في الموسم الواحد.
وكانت جماهير الكرة السعودية تحدثت في وقت سابق عن قرب انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهلال، وانتقال الفرنسي كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد.
ونشر حساب يُدعى ” راكان العصيمي” مقارنة بين صفقات ” كريستيانو رونالدو وميسي وبنزيما ” في الدوري السعودي، حيث قال : ” وش الصفقة اللي تشوفها أكثر تأثيرًا؟”.
ومالت معظم آراء الجماهير عبر “تويتر” إلى أن صفقة النجم الأرجنتيني ستكون صاحبة التأثير الأكبر من الناحية الإعلامية والتسويقية كونه فائزاً بكأس العالم مع منتخب بلاده في ديسمبر الماضي.