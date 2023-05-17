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أحرزهم في شباك ضمك

نجم الرائد سابع المنضمين لقائمة الهاتريك في دوري روشن

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ مساءً
نجم الرائد سابع المنضمين لقائمة الهاتريك في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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حقق اللاعب المغربي محمد فوزير نجم نادي الرائد إنجازًا مميزًا له في دوري روشن، حيث دخل في قائمة اللاعبين الذين أحرزوا 3 أهداف “هاتريك” في مباراة واحدة بالدوري.

وأصبح فوزير سابع لاعب يسجل هاتريك في مباراة واحدة في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي وهم “موسونا لاعب الطائي أمام الخليج، تاليسكا نجم النصر أمام الرائد، كريستيانو رونالدو نجم النصر أمام الوحدة، كريستيانو رونالدو أمام ضمك، حمدالله أمام الفتح، كريم البركاوي لاعب الرائد ضد الباطن، محمد فوزير ضد ضمك”.

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مباريات الجولة الـ27

وكانت مباريات الجولة الـ27 من الدوري انطلقت بداية من أول أمس الاثنين، حيث فاز الرائد على ضمك بخماسية دون رد، وفاز التعاون على الخليج بثنائية دون رد، وتعادل الباطن مع الفيحاء بدون أهداف، بينما فاز العدالة على الفتح برباعية مقابل هدفين.

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محمد فوزير والهاتريك

بينما مباراتا أمس في الجولة الـ27 انتهيتا، بفوز النصر على الطائي بثنائية دون رد أحرزها كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي تاليسكا، بينما تعادل أزرق الرياض مع الاتحاد بنتيجة 2/ 2.

محمد فوزير
فوزير – المصدر @alraedclub

ترتيب دوري روشن

وحاليًا، يتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن برصيد 63 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 60 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 50 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 46 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 33 نقطة، الرائد تاسعًا وضمك عاشرًا ولكل منهما 32 نقطة، أبها في المركز الـ11 برصيد 30 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 24 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 19 نقطة.

 

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