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بعد خسارة دوري أبطال آسيا

نجم الهلال في طريقه للانتقال إلى الدوري البرازيلي

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٣ مساءً
نجم الهلال في طريقه للانتقال إلى الدوري البرازيلي
المواطن - فريق التحرير

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يرحب مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، ببيع أحد نجومه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك سعيًا لتجديد دماء الفريق الكروي الأول بأزرق العاصمة.

وقالت صحيفة Supere Sportes البرازيلية: إن إدارة فهد بن نافل لن تُمانع رحيل اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار وانتقاله لنادي فاسكو دي جاما البرازيلي.

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ويلعب كويلار مع أزرق الرياض منذ عام 2019 قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي، ونجح في الفوز بـ 8 ألقاب مع الفريق العاصمي وهم “الدوري السعودي 3 مرات، دوري أبطال آسيا مرتين، كأس الملك مرة، كأس السوبر السعودي مرة، كأس سوبر لوسيل مرة”.

رسالة الجماهير

ومن جانب آخر، وجهت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال رسالة إلى مجلس إدارة النادي بضرورة الاستغناء عن خدمات 6 لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مع التعاقد مع صفقات للاعبين أجانب من العيار الثقيل.

الهلال والفيحاء 2
– كويلار

وطالب السواد الأعظم من الجماهير بعد خسارة لقب دوري أبطال آسيا أمس رحيل كل من “علي البليهي ومحمد جحفلي ومحمد كنو وعبدالله الحمدان وصالح الشهري وسلمان الفرج”.

وتسببت أخطاء علي البليهي في مباراتي الذهاب والإياب في خسارة الأزرق للقب، بجانب عدم الاعتماد على جحفلي في الكثير من المباريات وتراجع أداء كل من محمد كنو وصالح الشهري وعبدالله الحمدان، بجانب المطالبة برحيل سلمان الفرج لكثرة إصاباته وعدم استفادة الفريق منه.

أعمار لاعبي الهلال

ويُعاني معظم قوام الفريق الكروي الأول بـ الهلال من تقدم ملحوظ في أعمار لاعبيه حيث يبلغ عمر عبدالله المعيوف الحارس 36 سنة، سلمان الفرج 33 سنة، علي البليهي 33 سنة، محمد جحفلي 32 سنة، محمد العويس 31 سنة، ياسر الشهراني 30 عامًا، محمد البريك 30 عامًا، سالم الدوسري 30 عامًا.

 

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