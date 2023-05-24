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بعد نهاية الموسم

نجم الهلال يقترب من الدوري الإماراتي

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ مساءً
نجم الهلال يقترب من الدوري الإماراتي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن أحد لاعبي الهلال يستعدون للرحيل عن صفوف أزرق الرياض للانتقال إلى الدوري الإماراتي في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي الرياضي خالد عبدالعزيز عبر حسابه في “تويتر”: إن نادي الجزيرة الإماراتي مهتم بالتعاقد مع المالي موسى ماريجا نجم أزرق الرياض بعد نهاية الموسم الحالي.

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وخاض ماريجا مع أزرق الرياض في الموسم الحالي 33 لقاء ونجح في إحراز 9 أهداف ولم يقدم أي تمريرات حاسمة لزملائه.

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موسى ماريغا - ماريجا - الهلال وضمك

وفي وقت سابق، أبدت الجماهير الهلالية استياءها من مستوى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، صالح الشهري، وطالبت إدارة النادي برحيله بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.

ولعب الهلال ضد العدالة بالأمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، وخسر الزعيم بثنائية، ما أثار غضب الجماهير التي أبدت غضبها من أداء اللاعبين.

وانتقدت الجماهير لاعبي الهلال عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ونال صالح الشهري الهجوم الأكبر، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا، بعدما طالبت باستبعاده من التشكيل ورحيله في الميركاتو الصيفي.

 

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