نجم باريس سان جيرمان يقرب ميسي من الهلال

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كشفت تقارير صحفية أن أحد لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي، سيساهم في انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف نادي الهلال في صيف العام الجاري.
وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن موافقة الإيطالي ماركو فيراتي على مغادرة سان جيرمان والانضمام إلى أزرق الرياض، ستسهل من مهمة انضمام النجم الأرجنتيني للنادي العاصمي.
وتشير التقارير إلى أن الراتب السنوي المقدم لـ فيراتي ستكون قيمته 55 مليون يورو.
وفي مطلع الشهر الجاري، أطلق الفنان رابح صقر مسابقة بجوائز خاصة لجماهيره، وذلك بعد الحديث عن اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الانتقال واللعب في دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.
وقال رابح صقر عبر حسابه في “تويتر”: “جمهوري الحبيب السؤال بيكون عن الدوري السعودي والنقلات النوعية والأحداث القادمة اللي راح تبهر العالم، صاحب الإجابة الصحيحة راح يفوز بجهاز ماك بوك، وآيفون برو، كل اللي عليكم تسوونه، تتابعوني وتعملون ريتويت وتجاوبون، رابح يسأل ميسي وينه؟”.
وجاء السؤال كالتالي: “توقع وجهة اللاعب الأرجنتيني القادمة لأي من الأندية السعودية التالية، الاتحاد أو النصر أو الهلال أو الأهلي أو الشباب”.
هلا ياحبايبي ، يسعد مساكم
متابع أجوبتكم في الهاشتاق 👇#رابح_يسأل_ميسي_وينه 👍❤️
وبنعلن عن الفائز أول ما نعرف ميسي وينه 😎 https://t.co/Ya5oYYwj8A
— Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) May 11, 2023