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نجم تشيلسي مطلوب في دوري روشن

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
نجم تشيلسي مطلوب في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن اللاعب البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي، مرشح للانتقال لأحد أندية دوري روشن السعودي في الموسم المقبل.

عروض دوري روشن لنجم تشيلسي

وذكر موقع Football London الإنجليزي أن هناك عروضًا من أندية سعودية جادة لضم سيلفا صاحب الـ 38 عامًا.

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وسينتهي عقد سيلفا مع البلوز في صيف عام 2024.

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وسبق لـ سيلفا اللعب في أندية دينامو موسكو الروسي وفلوميننسي البرازيلي وميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، ثم انضم إلى نادي تشيلسي في عام 2020.

تياجو سيلفا مدافع تشيلسي

ويتنافس الهلال والنصر بسبب قدراتهما المالية المميزة على ضم أقوى الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية، مثل تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير الماضي.

 

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