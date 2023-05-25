نجم تشيلسي مطلوب في دوري روشن

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كشفت تقارير صحفية أن اللاعب البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي، مرشح للانتقال لأحد أندية دوري روشن السعودي في الموسم المقبل.
وذكر موقع Football London الإنجليزي أن هناك عروضًا من أندية سعودية جادة لضم سيلفا صاحب الـ 38 عامًا.
وسينتهي عقد سيلفا مع البلوز في صيف عام 2024.
وسبق لـ سيلفا اللعب في أندية دينامو موسكو الروسي وفلوميننسي البرازيلي وميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، ثم انضم إلى نادي تشيلسي في عام 2020.
ويتنافس الهلال والنصر بسبب قدراتهما المالية المميزة على ضم أقوى الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية، مثل تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير الماضي.