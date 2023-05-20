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الهلال والنصر يتنافسان لضمه

نجم توتنهام يودع الجماهير بالدموع ويقترب من دوري روشن

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ مساءً
نجم توتنهام يودع الجماهير بالدموع ويقترب من دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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ودع اللاعب البرازيلي لوكاس مورا جماهير نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم باكيًا وذلك بعد نهاية مباراة برينتفورد في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

وداع الجماهير

ونشر حساب الفريق الإنجليزي مقطع فيديو للاعب البرازيلي وهو يبكي أثناء توديع الجماهير، حيث لعب مع السبيرز خلال الفترة من 2018 إلى 2023.

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وكان الصحفي أكرم كونور ذكر عبر حسابه في “تويتر” أن مورا صاحب الـ 30 عامًا يتواجد على رادار كل من الهلال والنصر لكي ينضم إلى أحدهما بداية من الموسم المقبل.

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وسبق لـ مورا اللعب في صفوف ناديي ساو باولو البرازيلي وباريس سان جيرمان الفرنسي قبل الانتقال إلى توتنهام.

خسارة توتنهام ضد برينتفورد

وكان السبيرز خسر اليوم أمام فريق برينتفورد بثلاثية لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

وكان الإنجليزي هاري كين أحرز الهدف الأول للسبيرز في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق برينتفورد في إحراز 3 أهداف عبر كل من بريان مبيومو هدفين في الدقيقتين الـ50 والـ62، بينما سجل يوان ويسا الهدف الثالث لفريق برينتفورد في الدقيقة الـ88.

وبعد المباراة، أصبح رصيد برينتفورد 56 نقطة في المركز التاسع، أما رصيد السبيرز فتجمد عند 57 نقطة في المركز الثامن.

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