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نجم ريال مدريد على رادار باريس سان جيرمان

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
نجم ريال مدريد على رادار باريس سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي ينافس عدة أندية إنجليزية للتعاقد مع الإسباني ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد الإسباني صيف العام الحالي.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر”: إن أسينسيو رفض تجديد العقد مع الريال ويفضل الرحيل إل ناد آخر في فترة الانتقالات الصيفية.

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وأضاف رومانو أن نادي باريس سان جيرمان سينافس عدة إنجليزية لضم أسينسيو في الميركاتو الصيفي.

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أسينسيو يلعب مع ريال مدريد منذ 2014

ويلعب أسينسيو مع الريال منذ عام 2014 قادمًا من ريال مايوركا الإسباني.

ويستعد الريال لمواجهة إشبيلية غدًا في الدوري الإسباني في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

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