نداء أممي لجمع نصف مليار دولار لمساعدة الفارين من السودان

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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها بحاجة لـ 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص قد يفرون بحلول أكتوبر المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان لها، لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان ستسجلان أكبر عدد من الوافدين، بحسب وكالة”رويترز”.
وفي وقت سابق حذرت الأمم المتحدة من احتمال فرار أكثر من 800 ألف شخص من السودان، على خلفية الاشتباكات المسلحة بين الأطراف المتصارعة.
وكشفت الأمم المتحدة نهاية الشهر الماضي عن فرار أكثر من 50 ألف شخص من السودان غالبيتهم كانوا لاجئين من دول أخرى، بحثًا عن مكان آمن إثر تفاقم حدة القتال الذي اندلع منتصف أبريل.