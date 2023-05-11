Icon

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية Icon ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك Icon وظائف شاغرة في شركة إريكسون Icon الهلال بطلًا لـ كأس الملك Icon وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع Icon ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض Icon الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله Icon لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
جراء انفجار وقع بأحد المنازل

نداء استغاثة يصيب شرطيين و10 رجال إطفاء في ألمانيا

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
نداء استغاثة يصيب شرطيين و10 رجال إطفاء في ألمانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، بإصابة اثنين من أفراد الشرطة الألمانية و10 رجال إطفاء في انفجار في منزل بـ ألمانيا، بحسب “العربية”.

ووفقًا لما أعلنته الشرطة الألمانية، فقد وقع الانفجار في مدخل أحد المنازل أثناء محاولة دخول رجال الشرطة والمطافئ استجابة لاستغاثة من داخله.

قد يهمّك أيضاً
لقطة إنسانية تجمع تركي آل الشيخ مع مسن باكستاني حقق أمنيته وأهداه الحج

لقطة إنسانية تجمع تركي آل الشيخ مع مسن باكستاني حقق أمنيته وأهداه...

تسمم 382 شخصًا في مصر

تسمم 382 شخصًا في مصر

 

قد يهمّك أيضاً
موعد التقديم بالجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض

موعد التقديم بالجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض

فيصل بن فرحان وبوريل يبحثان مستجدات استضافة المباحثات السودانية بجدة

فيصل بن فرحان وبوريل يبحثان مستجدات استضافة المباحثات السودانية بجدة

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة
الرياضة

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة

الرياضة
انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول عيد الفطر
السعودية اليوم

انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول...

السعودية اليوم
السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض الرمضانية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض...

السعودية اليوم
طرح تذاكر ليلة روائع الموجي
السعودية اليوم

طرح تذاكر ليلة روائع الموجي

السعودية اليوم
54 قناة تنقل نهائي كأس الملك
الرياضة

54 قناة تنقل نهائي كأس الملك

الرياضة
السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا
السعودية اليوم

السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا

السعودية اليوم
السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال
السعودية اليوم

السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280...

السعودية اليوم
أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان
العالم

أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان

العالم