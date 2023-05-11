نداء استغاثة يصيب شرطيين و10 رجال إطفاء في ألمانيا

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أفادت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، بإصابة اثنين من أفراد الشرطة الألمانية و10 رجال إطفاء في انفجار في منزل بـ ألمانيا، بحسب “العربية”.
ووفقًا لما أعلنته الشرطة الألمانية، فقد وقع الانفجار في مدخل أحد المنازل أثناء محاولة دخول رجال الشرطة والمطافئ استجابة لاستغاثة من داخله.