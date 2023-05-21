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في 5 وزارات وهيئات حكومية

نزاهة: التحقيق مع 211 شخصًا وتوقيف 84 في قضايا فساد

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٣ صباحاً
نزاهة: التحقيق مع 211 شخصًا وتوقيف 84 في قضايا فساد
المواطن - فريق التحرير

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” التحقيق مع 211 شخصاً متورطين في قضايا فساد وذلك خلال شهر شوال الماضي.

قضايا فساد

وأوضحت نزاهة، في بيان لها، أنه تم إيقاف 84 شخصاً منهم من تم إطلاق سراحه بالكفالة الضامنة.

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وأكدت أن الجهات التي شملها التحقيق وزارات: (الداخلية والدفاع والحرس الوطني والعدل والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان ومن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك).

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وأضافت أن جرائم الفساد التي تم رصدها تمثلت في جرائم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير.

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