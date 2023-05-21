المنتخب السعودي يعود لأرض الوطن بـ 27 جائزة في آيسف 2023 مهمة إلى الفضاء تصعد بمكانة المملكة وتحقق طموحاتها أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم نزاهة: التحقيق مع 211 شخصًا وتوقيف 84 في قضايا فساد أمطار متفاوتة وبرد بعدة مناطق تستمر للغد انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 208 ريالات أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق نشوب حريق في سوق الصواريخ بجدة نص الاتفاق الكامل بين الجيش السوداني والدعم السريع الموقَّع في جدة توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” التحقيق مع 211 شخصاً متورطين في قضايا فساد وذلك خلال شهر شوال الماضي.
وأوضحت نزاهة، في بيان لها، أنه تم إيقاف 84 شخصاً منهم من تم إطلاق سراحه بالكفالة الضامنة.
وأكدت أن الجهات التي شملها التحقيق وزارات: (الداخلية والدفاع والحرس الوطني والعدل والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان ومن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك).
وأضافت أن جرائم الفساد التي تم رصدها تمثلت في جرائم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير.