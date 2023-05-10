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وسط انتشار أعمال السطو والنهب

نزوح غير مسبوق بالسودان

الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٥ صباحاً
نزوح غير مسبوق بالسودان
المواطن - فريق التحرير

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كشف سكان في العاصمة السودانية الخرطوم، عن وقوع ضربات جوية، الليلة الماضية، ومعارك متفرقة بالأسلحة النارية.

تصاعد أعمال النهب

يأتي هذا وسط تصاعد في أعمال النهب على حد قولهم، مع عدم وجود مؤشر على إحراز تقدم في محادثات وقف إطلاق النار الجارية بالمملكة، وفق ما أوردت وكالة أنباء رويترز أمس الثلاثاء.

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انتشار أعمال السطو

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، بأن العنف دفع مئات الآلاف من الناس إلى الفرار من ديارهم وارتفع عدد النازحين داخليًّا بما يزيد على المثلين خلال أسبوع ليتجاوز 700 ألف.

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وقال أحمد صالح (45 عامًا) من مدينة بحري المجاورة للخرطوم: إن الخطر الأكبر هو انتشار أعمال السطو والنهب والغياب التام للشرطة والقانون.

وتابع سكان أن منازل ومتاجر ومستودعات تعرضت للاستهداف. وندد اتحاد المصارف السوداني بعمليات السطو والتخريب في بعض فروع البنوك، قائلًا: إن المصارف ستستأنف خدماتها إذا سمحت الظروف بذلك.

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