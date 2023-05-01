نسر يحتضن صخرة بدلًا عن بيضة ويدافع عنها باستماتة

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أظهر مقطع فيديو متداول نسرًا يدعى مورفي في محمية الطيور العالمية في سانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية، وقد بنى عشًّا على الأرض وكرس وقته لاحتضان صخرة بدلًا من البيضة، وفقًا لسي إن إن.
وبحسب الفيديو المتداول، تحصل الصخرة من النسر على “كل الحب والرعاية والحماية ضد أي دخيل”.
ويستغرق الأمر عادة 35 يومًا حتى تفقس بيوض النسور، ولكن من المحتمل أن يرقد مورفي فترة طويلة قبل أن يكتشف بنفسه الحقيقة.