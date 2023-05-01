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بسانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية

نسر يحتضن صخرة بدلًا عن بيضة ويدافع عنها باستماتة

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ صباحاً
نسر يحتضن صخرة بدلًا عن بيضة ويدافع عنها باستماتة
المواطن -فريق التحرير

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أظهر مقطع فيديو متداول نسرًا يدعى مورفي في محمية الطيور العالمية في سانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية، وقد بنى عشًّا على الأرض وكرس وقته لاحتضان صخرة بدلًا من البيضة، وفقًا لسي إن إن.

كل الحب والرعاية

وبحسب الفيديو المتداول، تحصل الصخرة من النسر على “كل الحب والرعاية والحماية ضد أي دخيل”.

ويستغرق الأمر عادة 35 يومًا حتى تفقس بيوض النسور، ولكن من المحتمل أن يرقد مورفي فترة طويلة قبل أن يكتشف بنفسه الحقيقة.

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