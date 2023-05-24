نشطاء بيئيون يلطخون مقر حزب شولتس بطلاء برتقالي تقنيات جديدة في تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر أبشر السعودية تحتل المرتبة الأولى في عدد أثرياء الشرق الأوسط ديلي ميل: الملكة رانيا تحتفل بعروس ابنها السعودية ليلة طربية بـ أبها مع أصيل أبو بكر ودحوم الطلاسي زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب شمال غربي إيران الليبيون يتفقون على انتخاب رئيسهم فائزة بـ آيسف تكشف تفاصيل ابتكارها غشاء لمعالجة المياه الملوثة بالنفط عقوبات بريطانية قاسية ضد الطلاب الأجانب نيوكاسل يونايتد يعود إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب 20 عامًا
وثق مقطع فيديو متداول، نشطاء بيئيين من حركة “الجيل الأخير” يلقون الطلاء على مقر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني في برلين؛ ردًّا على انتقادات من المستشار أولاف شولتس.
ووفقًا لمقطع فيديو نُشر على صفحة “تويتر” الخاصة بالحركة، فقد تم إلقاء طلاء برتقالي على واجهة المقر، الذي استضاف اجتماعًا للحزب في الذكرى 160 على تأسيسه. ومن غير المعروف ما إذا كان النشطاء قد نظموا مظاهرة في نفس وقت الاجتماع.
ورد النشطاء على تصريحات شولتس بأن تصرفات هذه الحركة “جنون تام”، قائلين: “نحن نعتبر أنه من الجنون التدمير الكامل لأوضاع الحياة الأساسية”.
وبحسب شرطة برلين، قام النشطاء البيئيون مرة أخرى بإغلاق حركة المرور على الطرق، وإمساك أيدي بعضهم البعض في عدة أقسام من الطريق السريع، وقد تم إيقاف هذه الأفعال بجهود السلطات.
وانتقد شولتس سابقًا “الإجراءات المتطرفة” التي يقوم بها نشطاء البيئة ووصفها بالجنون، قائلًا: إن مثل هذه الإجراءات لن تساعد في جذب المزيد من المؤيدين.
وأصبحت تصرفات أعضاء حركة “الجيل الأخير” متطرفة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة. في 31 أكتوبر 2022، تسلق اثنان من نشطاء البيئة لافتات فوق الطريق السريع A100 المزدحم في برلين، مما أجبر الشرطة على وقف حركة المرور.