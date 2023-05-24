نشطاء بيئيون يلطخون مقر حزب شولتس بطلاء برتقالي

وثق مقطع فيديو متداول، نشطاء بيئيين من حركة “الجيل الأخير” يلقون الطلاء على مقر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني في برلين؛ ردًّا على انتقادات من المستشار أولاف شولتس.

طلاء برتقالي

ووفقًا لمقطع فيديو نُشر على صفحة “تويتر” الخاصة بالحركة، فقد تم إلقاء طلاء برتقالي على واجهة المقر، الذي استضاف اجتماعًا للحزب في الذكرى 160 على تأسيسه. ومن غير المعروف ما إذا كان النشطاء قد نظموا مظاهرة في نفس وقت الاجتماع.

ورد النشطاء على تصريحات شولتس بأن تصرفات هذه الحركة “جنون تام”، قائلين: “نحن نعتبر أنه من الجنون التدمير الكامل لأوضاع الحياة الأساسية”.

وبحسب شرطة برلين، قام النشطاء البيئيون مرة أخرى بإغلاق حركة المرور على الطرق، وإمساك أيدي بعضهم البعض في عدة أقسام من الطريق السريع، وقد تم إيقاف هذه الأفعال بجهود السلطات.

إجراءات متطرفة

وانتقد شولتس سابقًا “الإجراءات المتطرفة” التي يقوم بها نشطاء البيئة ووصفها بالجنون، قائلًا: إن مثل هذه الإجراءات لن تساعد في جذب المزيد من المؤيدين.

وأصبحت تصرفات أعضاء حركة “الجيل الأخير” متطرفة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة. في 31 أكتوبر 2022، تسلق اثنان من نشطاء البيئة لافتات فوق الطريق السريع A100 المزدحم في برلين، مما أجبر الشرطة على وقف حركة المرور.