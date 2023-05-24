نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية

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أكد الرائد في المجال التربوي الأسري الدكتور الكويتي جاسم المطوع، أن الكثير من المشاكل العائلية عبارة عن فجوات بسيطة لا أكثر.
وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: تجاهلها قد يحولها لحفر عميقة أو تقرحات مؤلمة.
وطالب الدكتور المطوع، بمعالجتها، قائلًا: عالجوها بالوضوح والصراحة والمودة والمحبة.
وفي سياق آخر، قال المطوع المتخصصين في مجال الأسرة والزواج والتربية والشباب: أهم قاعدة في المنهج التربوي أن نتجنب قطيعة أبنائنا عند ارتكابهم الأخطاء. فليس الخطأ في ارتكاب الخطأ، وإنما الخطأ في الاستمرار على الخطأ.