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تجاهلها يحولها لحفر عميقة أو تقرحات مؤلمة

نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرائد في المجال التربوي الأسري الدكتور الكويتي جاسم المطوع، أن الكثير من المشاكل العائلية عبارة عن فجوات بسيطة لا أكثر.

تجاهل المشاكل العائلية

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: تجاهلها قد يحولها لحفر عميقة أو تقرحات مؤلمة.

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وطالب الدكتور المطوع، بمعالجتها، قائلًا: عالجوها بالوضوح والصراحة والمودة والمحبة.

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وفي سياق آخر، قال المطوع المتخصصين في مجال الأسرة والزواج والتربية والشباب: أهم قاعدة في المنهج التربوي أن نتجنب قطيعة أبنائنا عند ارتكابهم الأخطاء. فليس الخطأ في ارتكاب الخطأ، وإنما الخطأ في الاستمرار على الخطأ.

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