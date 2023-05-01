نصائح للمعتمرين عند شحن ماء زمزم في الطائرات

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دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين، إلى اتباع بعض النصائح عند شحن ماء زمزم في الطائرات.
وأوضحت الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يجب شراء العبوة المسموح بها من نقاط البيع الرئيسية، مؤكدة على عدم وضع عبوة ماء زمزم داخل الأمتعة المشحونة جوًا.
كما نوهت إلى أنه يسمح بعبوة واحدة لكل معتمر مغادر خارج المملكة سعتها 5 لترات، إضافة إلى ضرورة وجود حجز عبر تطبيق نسك.