نصائح مهمة قبل تدشين متجر إلكتروني

وجه خبير التسويق الإلكتروني محمود فجال، مجموعة من النصائح للمقبلين على تدشين متجر إلكتروني.

الدروب شيبنج

ونصح محمود فجال، في تصريحات تلفزيونية، لبرنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، بعدم البداية برأس المال ويفضل البداية بالدروب شيبنج؛ بهدف تجريب المتجر.

وأردف فجال قائلًا: الخطوة التالية لذلك هي إدخال شريك للعمل معك ولو بجهد أو برأس المال، ثم إنشاء براند خاص بمنتجك.