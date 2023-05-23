نصائح مهمة قبل تدشين متجر إلكتروني

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وجه خبير التسويق الإلكتروني محمود فجال، مجموعة من النصائح للمقبلين على تدشين متجر إلكتروني.
هل تفكر في تدشين متجر الكتروني؟.. إليك نصائح خبير التسويق الالكتروني محمود فجال#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vGml2zO6uqقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 23, 2023
ونصح محمود فجال، في تصريحات تلفزيونية، لبرنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، بعدم البداية برأس المال ويفضل البداية بالدروب شيبنج؛ بهدف تجريب المتجر.
وأردف فجال قائلًا: الخطوة التالية لذلك هي إدخال شريك للعمل معك ولو بجهد أو برأس المال، ثم إنشاء براند خاص بمنتجك.