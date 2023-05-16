نصائح هامة لحماية المراهقين من الإدمان

موقع إلكتروني يدفع 1000 دولار مقابل مشاهدة fast and furious حساب المواطن يذكر بشرط هام بشأن الآيبان ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال وفوز النصر لحظة الانفجار المروع لبركان في المكسيك رئيس النواب الأمريكي يعلن موقفه بشأن أزمة سقف الديون إيميليانو دياز: فقدان الهلال لـ الأمل في لقب الدوري سبب أدائنا ضد الاتحاد أبل تتيح لك نسخة رقمية من صوتك نونو سانتو: الاتحاد دفع ثمن عدم استغلال الفرص ضد الهلال عالم فيروسات يطلق تحذيرًا رغم انتهاء جائحة كورونا إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
قدم البروفيسور واستشاري الطب النفسي د. طارق الحبيب، نصائح للأسر بشأن التعامل مع الابن المراهق؛ لحمايته من الإدمان.
بروفسور طارق الحبيب يقدم روشتة نفسية للأسرة للتعامل مع الابن المراهق لحمايته من الإدمان @Talhabeeb#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/VfPHK8qJTEقد يهمّك أيضاً
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 16, 2023
وقال الحبيب خلال لقائه ببرنامج يا هلا: إن سن المراهقة معروف بحب التجربة والتغيير الذي يصبح جزءًا من نمو المراهق الذي يقع في أخطاء سيكون عدم معرفة الأسرة بكيفية التعامل معها خطأ أكبر.
وأضاف: أن تجريب المخدرات ألف خطأ، لكن حال وقوع المراهق في ذلك يجب على الأسرة أن تعد ما حدث خطأ سلوكيًّا وتتعامل مع ذلك الخطأ على ذلك الأساس.
وتابع استشاري الطب النفسي، أن المراهق يعاند ويحب أن يشعر بالتفرد والتميز، مشيرًا إلى أن حالات المراهقين التي شخصها تبين له أن المسؤولية فيها تكون على أسرهم.
وأكمل: يوجد جهل في التعامل مع المراهقين، بينما تكون الوقاية من الإدمان بتشجيع التغيير بأمور مقبولة بدلًا من أن يلجأ المراهق لإشباع الحاجة إلى التغيير بأمور غير مقبولة.