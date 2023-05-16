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منها التشجيع على التغيير وتجريب الأمور المقبولة

نصائح هامة لحماية المراهقين من الإدمان

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
نصائح هامة لحماية المراهقين من الإدمان
المواطن - فريق التحرير

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قدم البروفيسور واستشاري الطب النفسي د. طارق الحبيب، نصائح للأسر بشأن التعامل مع الابن المراهق؛ لحمايته من الإدمان.

وقال الحبيب خلال لقائه ببرنامج يا هلا: إن سن المراهقة معروف بحب التجربة والتغيير الذي يصبح جزءًا من نمو المراهق الذي يقع في أخطاء سيكون عدم معرفة الأسرة بكيفية التعامل معها خطأ أكبر.

تجريب المخدرات خطأ

وأضاف: أن تجريب المخدرات ألف خطأ، لكن حال وقوع المراهق في ذلك يجب على الأسرة أن تعد ما حدث خطأ سلوكيًّا وتتعامل مع ذلك الخطأ على ذلك الأساس.

وتابع استشاري الطب النفسي، أن المراهق يعاند ويحب أن يشعر بالتفرد والتميز، مشيرًا إلى أن حالات المراهقين التي شخصها تبين له أن المسؤولية فيها تكون على أسرهم.

إشباع الحاجة

وأكمل: يوجد جهل في التعامل مع المراهقين، بينما تكون الوقاية من الإدمان بتشجيع التغيير بأمور مقبولة بدلًا من أن يلجأ المراهق لإشباع الحاجة إلى التغيير بأمور غير مقبولة.

 

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