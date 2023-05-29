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نصيحة للحفاظ على بطارية آيفون بعد التحديث الجديد

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٢ مساءً
نصيحة للحفاظ على بطارية آيفون بعد التحديث الجديد
المواطن - فريق التحرير

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بعد تثبيت آخر تحديث من آبل، يواجه بعض مستخدمي أجهزة آيفون مشاكل في البطارية، فقد اشتكوا من عدة مشاكل ترافقت مع التحديث الجديد iOS 16.5، كارتفاع درجة حرارة الهاتف وسرعة انتهاء شحن البطارية مقارنة بالسابق، وفق موقع Zdnet المختص بأخبار التكنولوجيا.

لذلك قدم الموقع 7 نصائح يمكن من خلالها معرفة أين الخلل وإصلاح مشاكل البطارية التي قد تحصل.

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1- الصبر

من الطبيعي أن يكون هناك انخفاض في عمر البطارية بعد تثبيت أي تحديث من آبل، إذ تحتاج أجهزة آيفون إلى تنفيذ عدد من المهام بالخلفية في أعقاب التحديث، وهذا يستهلك طاقة أكثر من المعتاد، وبالتالي سيعود عمر البطارية إلى طبيعته بمجرد اكتمال كل هذه المهام الإضافية.

كيفية الحفاظ على بطارية آيفون بعد التحديث الجديد (1)

 2- إعادة التشغيل

قد يبدو من الغريب أن تكون هناك توصية بإعادة التشغيل لأن عملية التحديث تعيد تشغيل الهاتف تلقائياً، غير أن القيام بها مرة أخرى قد يساعد بالفعل، وقد أثبت نجاحه في كثير من الأوقات.

3- تحديث التطبيقات

قد لا تكون المشكلة مرتبطة بنظام التشغيل iOS لكنها تتعلق بتطبيق ضار، مما يعني أنه من المفيد التأكد من تحديث جميع تطبيقاتك، ولتنفيذ هذه الخطوة، اذهب لمتجر أبل وانقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في الأعلى، بعدها قم بالتمرير للأسفل لتجد التحديثات المتوفرة، ومباشرة انقر على تحديث الكل.

4- ابحث عن سبب نفاد البطارية

إذا لم تؤد الخطوة السابقة لتحسين البطارية، فقد يكون هناك تطبيق يستنزف طاقة الهاتف، ولحسن الحظ يوفر لك نظام تشغيل iOS الأدوات التي تحتاجها لتعقب التطبيقات الضارة.

لذا اذهب للإعدادات ومن ثم بطارية، هنا ستظهر لك الكثير من البيانات بما في ذلك نشاط الهاتف حسب التطبيق والذي يعرض بالتفصيل مقدار الطاقة التي يستخدمها التطبيق أثناء وجوده على الشاشة ومقدار استخدامه في الخلفية.

ويمكن استخدام هذه المعلومات لتشخيص مشاكل استنزاف البطارية، وبالتالي التحكم بالتطبيق الذي يستهلك الكثير من الطاقة.

كيفية الحفاظ على بطارية آيفون بعد التحديث الجديد (1)

5- تبديل البطارية

إذا كان عمر الهاتف 4 سنوات أو أكثر، فقد تكون البطارية قديمة وتحتاج إلى استبدال، لمعرفة ذلك، اضغط على الإعدادات وتوجه إلى البطارية، ثم صحة الهاتف والشحن وتحقق من السعة القصوى للبطارية المدرجة.

إذا كانت هذه النسبة أقل من 80%، فقد يشير ذلك إلى أن البطارية غير صالحة ويجب استبدالها.

6- ارتفاع الحرارة

قد تكون المشكلة أصلاً في تعرض الهاتف لارتفاع حاد في درجة الحرارة، خاصة عند استخدامه داخل السيارة وهو معرض للشمس وفي الوقت ذاته وضعه على الشاحن، إذ يؤدي ارتفاع الحرارة لتآكل خلايا البطارية ومشاكل في الأداء.

7- الانتظار

إذا لم تنجح الخطوات السابقة فما عليك سوى انتظار التحديث الجديد من آبل لإصلاح المشكلة.

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