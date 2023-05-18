نظام نور تحت الصيانة قبل إعلان حركة النقل الخارجي

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، عن وجود تحديث طارئ على خدمات نظام نور مؤقتًا بداية من الساعة الثالثة حتى الرابعة مساءً.

وقالت الوزارة في بيان لها “الإخوة والأخوات منسوبو وزارة التعليم.. نظرًا لوجود تحديثات طارئة على أنظمة الوزارة نحيطكم بأن الخدمات الإلكترونية لنظام نور ستكون تحت التطوير مؤقتًا لمدة ساعة من الساعة الثالثة حتى الرابعة مساءً”.

ووجهت وزارة التعليم اعتذارًا لمنسوبي الوزارة عن أي تأثير سلبي قد يطرأ على أعمالهم.

حركة النقل الخارجي

يأتي ذلك مع اقتراب الإعلان عن نتائج التقديم على حركة النقل الخارجي اليوم، على أن يتم الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور عبر هذا الرابط “هنا“.

طريقة الاستعلام

1- الدخول على نظام نور⁩

2- الدخول على خدمات شؤون المعلمين.

3- الضغط على الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي.

4- الرغبة المظللة باللون الأخضر هي التي تم نقلك عليها.