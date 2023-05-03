نظام نور يتيح التسجيل لرياض الأطفال غرة ذو القعدة

أعلن الإعلامي عبدالرحمن الشهري، عن بدء التسجيل في رياض الأطفال من خلال نظام نور يوم 1 ذو القعدة المقبل.

شروط التسجيل

وقال الشهري عبر حسابه بموقع “تويتر” إنه يحق التسجيل في هذه المرحلة للطفل الذي أتم 3 سنوات ولم يبلغ سن السادسة.

وأضاف أن الأولوية في التسجيل للمتقدمين للمستوى الثالث، لافتًا إلى أن استحقاق الأطفال لكل مستوى يتم حسب تاريخ ميلادهم.

ويتم تسجيل طلاب مرحلة رياض الأطفال من خلال الرابط التالي عبر نظام نور (https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx).

نظام نور

ويتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

كما يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة.

ويوفر الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.