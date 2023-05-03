الذهب قد يرتفع لمستويات قياسية بسبب أزمة الديون الأمريكية نظام نور يتيح التسجيل لرياض الأطفال غرة ذو القعدة الوحدة لا يعرف الخسارة أمام ضمك فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها بجوار أمي وخدمتها ألماني يُدير مباراة التعاون والاتحاد أمين عام مجلس التعاون يدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم ضبط 53 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي إنقاذ شاب من بتر ذراعه بعد تعرضه لنزيف بتبوك مروجو المخدرات في تبوك بقبضة الشرطة سجل إيجابي لـ الاتحاد ضد التعاون
أعلن الإعلامي عبدالرحمن الشهري، عن بدء التسجيل في رياض الأطفال من خلال نظام نور يوم 1 ذو القعدة المقبل.
وقال الشهري عبر حسابه بموقع “تويتر” إنه يحق التسجيل في هذه المرحلة للطفل الذي أتم 3 سنوات ولم يبلغ سن السادسة.
وأضاف أن الأولوية في التسجيل للمتقدمين للمستوى الثالث، لافتًا إلى أن استحقاق الأطفال لكل مستوى يتم حسب تاريخ ميلادهم.
ويتم تسجيل طلاب مرحلة رياض الأطفال من خلال الرابط التالي عبر نظام نور (https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx).
ويتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.
كما يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة.
ويوفر الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.