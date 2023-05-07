نعيم سليتي: الدوسري أفضل لاعب سعودي

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، التونسي نعيم سليتي، أن نجم الهلال سالم الدوسري هو أفضل لاعب سعودي حاليًا.

اختيارات نعيم سليتي للأفضل

وقال نعيم سليتي في مقطع فيديو عبر حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “سالم الدوسري أفضل لاعب سعودي، ورومارينيو هو أفضل لاعب بالدوري هذا الموسم.

واختار نعيم سليتي، نجم فريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي كأفضل لاعب في العالم حاليًا، والمهاجم الذي يتمنى أن يلعب بجواره، كما أكد أنه أخطر مهاجم واجهه.

وأشار إلى أن الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدينيو هما قدوته في الملاعب، كما أكد أنه يُفضل تسجيل الأهداف عن صناعتها.

وبسؤاله عن 4 لاعبين يختارهم للعب بجواره من دوري روشن السعودي، قال سليتي: “الجزائري أمير سعيود (الطائي)، المغربي مراد باتنا (الفتح)، محمد الكويكبي (الاتفاق)، والبرازيلي أندرسون تاليسكا (النصر)”.

الاتفاق يستعد لمواجهة الشباب

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.