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يحتاج لأكثر من عام لحل مشكلة

نقص في الجنود داخل الجيش الأمريكي بسبب الوباء

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ مساءً
نقص في الجنود داخل الجيش الأمريكي بسبب الوباء
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين فورموت، أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى أكثر من عام لحل مشكلة نقص المجندين في الخدمة العسكرية.

أكثر من عام

وأفادت فورموت اليوم الثلاثاء خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي “بأن الأمر سيستغرق أكثر من عام لتصويب الوضع”.

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في الوقت نفسه، لفتت الوزيرة الأمريكية إلى أن الصعوبات الحالية في استقطاب المجندين يتم حلها تدريجيًّا، على الرغم من أن هدف تجنيد 65000 مجند الذي تم تحديده لهذا العام لن يكون بالإمكان تحقيقه.

نقص المجندين

في يناير، اعترف آدم سميث، عضو مجلس النواب الأمريكي، أن الجيش الأمريكي يواجه مشكلة في التجنيد للخدمة العسكرية. وفقًا لسميث، الذي ترأس سابقًا لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، كان الوباء أحد الأسباب الرئيسية في نقص المجندين.

كما كتبت قناة فوكس نيوز في وقت سابق، أن الجيش الأمريكي من أجل حل مشكلة نقص المجندين، أطلق دورة تدريبية تجريبية مخصصة للراغبين بالالتحاق بالجيش لكن لياقتهم البدنية، ليست مناسبة للخدمة العسكرية.

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