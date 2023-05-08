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لم يتم تحديد سبب الحادث

نقل عشرات الأطفال في اليابان للمستشفى بسبب رائحة نفاذة

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ صباحاً
نقل عشرات الأطفال في اليابان للمستشفى بسبب رائحة نفاذة
المواطن - فريق التحرير

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أُصيب أكثر من 50 طالبًا وتم نقلهم إلى المستشفى بعد اكتشاف رائحة نفاذة في مدرسة كامي الابتدائية في مدينة ياو بمحافظة أوساكا باليابان.

نقل الأطفال للمستشفى

وأعلنت قناة “FNN”، عن نقل 3 أطفال إلى المستشفى جراء الحادث.

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وأضافت أنه في الساعة 9 صباح اليوم الاثنين تقريبًا بالتوقيت المحلي تلقى قسم الإطفاء في المدينة رسالة حول رائحة كريهة في منطقة حول المدرسة. وحتى الساعة 11 صباحًا لا يزال الشعور به. ولا يستبعد القسم وقوع تسرب للغاز.

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إجلاء الأطفال

وتم إجلاء الأطفال إلى ساحة المدرسة، لكن عدة عشرات منهم بدأوا يشكون من تدهور حالتهم الصحية. ووفق المعلومات الأخيرة فقد تم نقل 51 طفلاً إلى المستشفى. ولا يوجد هناك خطر على حياتهم. ويتم تحديد سبب الرائحة الكريهة.

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