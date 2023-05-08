بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. انطلاق الحملة الشعبية لمساعدة الشعب السوداني موعد إعلان نتائج حركة النقل الخارجي ومطالب المعلمين والمعلمات مروجو الحشيش والإمفيتامين في جدة والباحة بقبضة الأمن لحظة سقوط طائرة ميغ-21 فوق منزل بالهند ضبط مواطن و3 يمنيين لتهريبهم القات في جازان وعسير المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ينظم ورشة عن الملكية الفكرية الموارد البشرية تحدد موعد تطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على العمالة المنزلية مبنى السفارة الأمريكية الجديد في لبنان يثير الجدل وول ستريت: عودة سوريا خطوة تؤكد رفض المصالح الأمريكية بالمنطقة نقل عشرات الأطفال في اليابان للمستشفى بسبب رائحة نفاذة
أُصيب أكثر من 50 طالبًا وتم نقلهم إلى المستشفى بعد اكتشاف رائحة نفاذة في مدرسة كامي الابتدائية في مدينة ياو بمحافظة أوساكا باليابان.
وأعلنت قناة “FNN”، عن نقل 3 أطفال إلى المستشفى جراء الحادث.
وأضافت أنه في الساعة 9 صباح اليوم الاثنين تقريبًا بالتوقيت المحلي تلقى قسم الإطفاء في المدينة رسالة حول رائحة كريهة في منطقة حول المدرسة. وحتى الساعة 11 صباحًا لا يزال الشعور به. ولا يستبعد القسم وقوع تسرب للغاز.
وتم إجلاء الأطفال إلى ساحة المدرسة، لكن عدة عشرات منهم بدأوا يشكون من تدهور حالتهم الصحية. ووفق المعلومات الأخيرة فقد تم نقل 51 طفلاً إلى المستشفى. ولا يوجد هناك خطر على حياتهم. ويتم تحديد سبب الرائحة الكريهة.