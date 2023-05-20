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نقل مباراتي الطائي والباطن إلى ملعب التعاون

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ صباحاً
نقل مباراتي الطائي والباطن إلى ملعب التعاون
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن نقل مباراتي التعاون ضد الطائي والباطن في دوري روشن من ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة إلى ملعب سكري القصيم.

موعد المباراتين

وستكون المباراة الأولى بين سكري القصيم والطائي يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

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أما المباراة الثانية، فسوف تكون بين فريقي التعاون والباطن وتقام الأربعاء المقبل في تمام التاسعة مساءً.

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