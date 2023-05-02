نقل محادثات واتساب بين الآيفون القديم والجديد بدون آي كلاود

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وصل تطبيق التراسل الفوري واتساب ميزة جديدة، وهي نقل المحادثات بين الآيفون القديم والجديد بدون آي كلاود وبشكل مباشر.
جديد #الوتساب نقل المحادثات بين الايفون القديم والجديد بدون اي كلاود وبشكل مباشر 📲 الميزة بتوصل بالتدريج pic.twitter.com/1pqODNnW5n
— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) May 2, 2023
وغرد الخبير التقني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: جديد الواتساب، نقل المحادثات بين الآيفون القديم والجديد بدون آي كلاود وبشكل مباشر.
وأرفق السبيعي صورة توضح آلية عمل الميزة الجديدة، مؤكدًا أن الميزة تصل بالتدريج.