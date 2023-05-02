نقل محادثات واتساب بين الآيفون القديم والجديد بدون آي كلاود

وصل تطبيق التراسل الفوري واتساب ميزة جديدة، وهي نقل المحادثات بين الآيفون القديم والجديد بدون آي كلاود وبشكل مباشر.

جديد الواتساب

وغرد الخبير التقني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: جديد الواتساب، نقل المحادثات بين الآيفون القديم والجديد بدون آي كلاود وبشكل مباشر.

وأرفق السبيعي صورة توضح آلية عمل الميزة الجديدة، مؤكدًا أن الميزة تصل بالتدريج.