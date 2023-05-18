نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 يمنح غوارديولا رقمًا مميزًا

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نجح المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، ليحقق رقمًا مميزًا في مسيرته.
ولفت موقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالي، إلى أن وصول غوارديولا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، منحه فرصة مميزة لمعادلة إنجاز 4 من المديرين الفنيين الكبار في عالم التدريب.
وأضاف الموقع الإيطالي: “غوارديولا وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 4 مرات، ليُعادل بذلك رقم الإيطالي مارشيلو ليبي، والسير أليكس فيرجسون ومدرب ليفربول الحالي، يورجن كلوب”.
وتابع موقع “توتو ميركاتو ويب”: “لا يسبق غوارديولا في ذلك الرقم سوى المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والذي يعد أكثر من وصل للنهائي برصيد 5 مرات”.
ولعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد بالأمس على ملعب الاتحاد، في إياب نصف النهائي، ونجح السيتيزنز في الفوز برباعية دون رد، وذلك بعد تعادلهما ذهابًا بنتيجة 1\1 على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ليخطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، في العاشر من شهر يونيو المقبل، أمام إنتر ميلان الإيطالي على استاد أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.