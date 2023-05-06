نواف شكر الله: ركلة جزاء غير محتسبة لـ الهلال بالشوط الأول

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أكد المحلل التحكيمي نواف شكر الله، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال كان يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال الشوط الأول بمباراة أوراوا ريد دايموندز الياباني.
#الاستديو_التحليلي | نواف شكر الله – محلل تحكيمي:قد يهمّك أيضاً
الدقيقة 5" قرار صحيح من الحكم باستمرار اللعب ولا يوجد ركلة جزاء للهلال
الدقيقة 9" ركلة جزاء غير محتسبة للهلال#أوراوا_الهلال#نهائي_دوري_أبطال_آسيا | #SSC pic.twitter.com/3a2mbqqArl
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2023
وانتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أوراوا ضد الهلال على استاد سايتاما 2002 في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الفريق الياباني في هز الشباك مع بداية الشوط الثاني.
وسيطر الزعيم على أحداث الشوط الأول من المباراة النهائية، وأهدر لاعبيه العديد من الفرص، كما طالبوا بالحصول على ركلتي جزاء، بعد التدخل على عبدالله الحمدان، إلا أن الحكم قرر استمرار اللعب.
وعلق نواف شكر الله لقنوات SSC، قائلًا: “الدقيقة 5 قرار صحيح من الحكم باستمرار اللعب ولا يوجد ركلة جزاء للهلال، والدقيقة 9 ركلة جزاء غير محتسبة للهلال”.
وكانت الجماهير قد تفاعلت مع الحالات التحكيمية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأبدت استياءها من قرارات الحكم، مشددة على أن الزعيم تعرض للظلم وكان يستحق ركلة جزاء.